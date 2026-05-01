Με Φαμπιάνο για το 22ο η Ομόνοια!

Η Ομόνοια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το Σαββατιάτικο (2/5) ματς με τον Άρη στο ΓΣΠ.

Η ενημέρωση για την αποστολή:

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (02/05, 19:00) εντός έδρας αγώνα, απέναντι στον Άρη για την 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Χρίστου, Νεοφύτου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.