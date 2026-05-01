«Η Ρεάλ ενημέρωσε τον Έντρικ ότι τη νέα σεζόν θα έχει βασικό ρόλο στα πλάνα της»

Η Ρεάλ Μαδρίτης όπως όλα δείχνουν στηρίζει πολλά πράγματα πάνω στον Έντρικ και τον ενημέρωσε ότι την επόμενη σεζόν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.

Ο Έντρικ κάνει ήδη όνειρα για τη νέα σεζόν, με τον Βραζιλιάνο να θεωρείται πλέον βασικό γρανάζι στη μηχανή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μετά από ένα δύσκολο και ζόρικο ξεκίνημα στη Μαδρίτη αποχώρησε τον Ιανουάριο με προορισμό τη Γαλλία και τη Λιόν για να πάρει παιχνίδια πάνω του.

Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι το λιγότερο εντυπωσιακά, καθώς μέσα σε μόλις 18 εμφανίσεις έχει σημειώσει επτά γκολ, ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία η Ρεάλ έχει ενημερώσει τον 19χρονο ότι την επόμενη σεζόν υπολογίζεται κανονικά στα πλάνα της «Βασίλισσας» και μάλιστα με ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που όπως είναι φυσιολογικό τον χαροποίησε ιδιαίτερα.

Μετά από έναν απόλυτα επιτυχημένο δανεισμό ο Έντρικ είναι έτοιμος να επιστρέψει στη Μαδρίτη και να… κυριαρχήσει.

