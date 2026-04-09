Ο κόσμος της αξίζει νίκες

Μπορεί η Ανόρθωση να πέτυχε τον στόχο της παραμονής στην κατηγορία, ωστόσο έχει χρέος να παλεύει για την νίκη για την ιστορία και τον κόσμο της.

Η εικόνα της, δεν ήταν η αναμενόμενη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας και ο Μάουρο Καμορανέζι πρέπει να επαναφέρει τους παίκτες στα στάνταρ, που τους έχουμε συνηθίσει υπό τις οδηγίες του, αρχής γενομένης από το αμέσως επόμενο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να κερδίζει, δίνοντας χαρά στον κόσμο της. Μιλάμε για τους Ανορθωσιάτες, οι οποίοι από το δικό τους υστέρημα βοήθησαν οικονομικά για να σωθεί η ομάδα.

Συνεπώς, το ελάχιστο που μπορούν να πάρουν πίσω, είναι η χαρά μιας νίκης. Απομένουν πέντε παιχνίδια για το φινάλε της σεζόν, η «Κυρία» έχει φτάσει στον στόχο της, όμως θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό νικών της μέχρι το τέλος. Να σημειώσουμε, πως το επόμενο εντός έδρας ματς, θα είναι το 15ο εντός έδρας. Στα προηγούμενα 14, η «Κυρία» έχει απολογισμό, 4 νίκες, 9 ισοπαλίες και 1 ήττα.