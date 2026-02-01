ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τιμούρ: «Όταν φοράς τη φανέλα της Ανόρθωσης δεν γίνεται να έχεις αυτή την απόδοση»

Οι τοποθετήσεις του Γεωργιανού προπονητή.

Δυσαρεστημένος ο προπονητής της Ανόρθωσης, Τιμούρ Κετσπάγια, μετά την ήττα από τον Ακρίτα με 2-0, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Ακρίτα για τη νίκη και τους τρεις πόντους. Πολύ λυπηρό, είδαμε άλλη ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα και άλλη σήμερα. Δυστυχώς όταν δεν έχεις πάθος, θέληση και δεν προσπαθείς αυτό είναι. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας, όταν φοράς τη φανέλα της Ανόρθωσης δεν γίνεται να έχεις αυτή την απόδοση. Η ευθύνη είναι δική μου, εγώ είμαι ο προπονητής. Η παρουσία μας ήταν πολύ κακή».

Όσον αφορά τους φιλάθλους που έδωσαν δυναμικό παρών στο γήπεδο, είπε Ο κόσμος είναι εκεί, αλλά αυτή είναι η δουλειά του κόσμου να στηρίξει την ομάδα αλλά τον απογοητεύσαμε. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, μέσα και έξω. Παίξαμε 95 λεπτά και δεν έχει έναν ποδοσφαιριστή να πεις ότι είχε υποφερτή απόδοση στο παιχνίδι, είτε από αυτούς που ξεκίνησαν είτε από αυτούς που μπήκαν αλλαγή»

 

 

 

Διαβαστε ακομη