Ζητούμενο να δοθεί συνέχεια...

Η ΑΕΛ άφησε πίσω της την εντυπωσιακή εμφάνιση με τον Άρη στο κύπελλο και έστρεψε την προσοχή της στον αγώνα της Κυριακής με την Ανόρθωση (25/1, 16:00).

Ο Ούγκο Μαρτίνς θέλει η ομάδα του να διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό που έχει στα τελευταία παιχνίδια και με αυτόν να διεκδικήσει το τρίποντο για να διατηρηθεί σε τροχιά εξάδας.

Οι γαλαζοκίτρινοι δείχνουν να απολαμβάνουν τις προκλήσεις, για αυτό η εκτός έδρας αναμέτρηση στη Λάρνακα απαιτεί πλήρη συγκέντρωση από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, αν θέλουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Στα αγωνιστικά, το παιχνίδι δεν προσφέρεται για μεγάλες αλλαγές, ωστόσο το νέο απόκτημα της ομάδας, Μασέκο, ίσως πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής.