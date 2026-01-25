ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με φάρο την περσινή απόδραση

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Με φάρο την περσινή απόδραση

Ο στόχος της ομάδας της Λάρνακας για να μείνει σε καλή... τροχιά πρωταθλητισμού

Με προβλήματα ταξιδεύει στην Πάφο η ΑΕΚ ενόψει της σημερινής (19.00) καθοριστικής αναμέτρησης με τους περσινούς πρωταθλητές

Όσο δύσκολη κι αν φαντάζει η αποστολή της, η ομάδα της Λάρνακας θα επιδιώξει να επαναλάβει την περσινή της επιτυχία μέσα στο «Στέλιος Κυριακίδης» και ν’ αποδράσει με το «διπλό», έτσι ώστε να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού.

Στόχος αδιαπραγμάτευτος για τους κιτρινοπράσινους, ιδιαίτερα μετά τον πρόωρο αποκλεισμό τους από τον θεσμό του κυπέλλου. Εκτός πλάνων του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα είναι οι Ροντέν, Ρούμπιο και Ναούμ, όπως και ο μόνιμα απόντας τους τελευταίους μήνες Τσακόν. Τρεις πολύ σημαντικές απουσίες για την ΑΕΚ. 

Αντίθετα, διαθέσιμοι είναι ο Σουάρεθ και ο νεοαποκτηθείς Χ. Κυριάκου. Με όλα αυτά τα προβλήματα, τα κουκιά για τον Ισπανό τεχνικό της ΑΕΚ είναι μετρημένα όσον αφορά τον καταρτισμό της βασικής ενδεκάδας. Ένα πιθανό αρχικό σχήμα θ’ αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία (Χάιρο), Λέδες, Σουάρεθ (Χ. Κυριάκου), Πονς, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν και Καμπρέρα ή Μπάγιτς. Δεν αποκλείεται η χρησιμοποίηση του Χάιρο στα φτερά της επίθεσης.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήρωας Κωστή στο 90+3΄, βαθμός για Λεβαδειακό!

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από το Λονδίνο η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μίλησε στα δύσκολα η «Κυρία» παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Πάφου κόντρα στην ΑΕΚ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με... άρωμα σούπερ η 11άδα της ΑΕΚ απέναντι στην Πάφο FC

ΑΕΚ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές κόντρα στον Άρη η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του Άρη κόντρα στην Ομόνοια

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έντονο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Παυλίδη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρία στα τρία και τέσσερα γκολ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν πιάνεται η Νέα Σαλαμίνα...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Αποχωρεί από το Δ.Σ της Ομόνοιας λόγω βουλευτικών ο Αργυρίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ένα γκολ από τα... αποδυτήρια ήταν αρκετό για τη Σασουόλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8» του Australian Open

Τένις

|

Category image

Γιατί επιμένεις κ. Νταμάτο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι ενδεκάδες για Ανόρθωση και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη