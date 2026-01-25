Με φάρο την περσινή απόδραση

Με προβλήματα ταξιδεύει στην Πάφο η ΑΕΚ ενόψει της σημερινής (19.00) καθοριστικής αναμέτρησης με τους περσινούς πρωταθλητές

Όσο δύσκολη κι αν φαντάζει η αποστολή της, η ομάδα της Λάρνακας θα επιδιώξει να επαναλάβει την περσινή της επιτυχία μέσα στο «Στέλιος Κυριακίδης» και ν’ αποδράσει με το «διπλό», έτσι ώστε να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού.

Στόχος αδιαπραγμάτευτος για τους κιτρινοπράσινους, ιδιαίτερα μετά τον πρόωρο αποκλεισμό τους από τον θεσμό του κυπέλλου. Εκτός πλάνων του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα είναι οι Ροντέν, Ρούμπιο και Ναούμ, όπως και ο μόνιμα απόντας τους τελευταίους μήνες Τσακόν. Τρεις πολύ σημαντικές απουσίες για την ΑΕΚ.

Αντίθετα, διαθέσιμοι είναι ο Σουάρεθ και ο νεοαποκτηθείς Χ. Κυριάκου. Με όλα αυτά τα προβλήματα, τα κουκιά για τον Ισπανό τεχνικό της ΑΕΚ είναι μετρημένα όσον αφορά τον καταρτισμό της βασικής ενδεκάδας. Ένα πιθανό αρχικό σχήμα θ’ αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία (Χάιρο), Λέδες, Σουάρεθ (Χ. Κυριάκου), Πονς, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν και Καμπρέρα ή Μπάγιτς. Δεν αποκλείεται η χρησιμοποίηση του Χάιρο στα φτερά της επίθεσης.