Δημοσιευτηκε:

«Αν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει καλύτερη δουλειά, εγώ δεν έχω πρόβλημα»

«Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανέναν, ξέρουμε την ιστορία μας - Δεν πιστεύω ότι αξίζαμε να χάσουμε με τέτοιο σκορ»

Oι αναφορές από τον προπονητή της Ανόρθωσης, Τιμούρ Κετσπάγια, μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ (4-0).

«Παίζαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως η ΑΕΚ, που βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, ενώ εμείς έχουμε διαφορετικούς στόχους. Είναι δύσκολο για μένα να το λέω αυτό, έχοντας πετύχει τόσα πολλά με αυτή την ομάδα, όμως πρέπει να την κρατήσουμε στην κατηγορία».

«Δεν είναι μόνο το επόμενο ματς σημαντικό, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανέναν, ξέρουμε την ιστορία μας. Χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Χρειαζόμαστε περισσότερη προσπάθεια. Δεν πιστεύω ότι αξίζαμε να χάσουμε με τέτοιο σκορ. Φτιάξαμε περισσότερες ευκαιρίες από άλλα παιχνίδια, κάναμε κάποια σουτ στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν τα καταφέραμε». 

«Δεν είναι κακό το ρόστερ μας. Προσπαθούμε και θα παλέψουμε. Σήμερα δεν ήμασταν τόσο κακοί για να χάσουμε με 4-0. Σίγουρα αυτή η ομάδα δεν έχει μάθει να είναι σε αυτή την κατάσταση. Οι φετινοί μας στόχοι είναι διαφορετικοί και θα το παλέψουμε».

«Αν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει καλύτερη δουλειά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τώρα είναι Ιανουάριος και θέλουμε να έρθουν παίκτες που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας. Πήραμε τον Τόσιτς, αλλά δεν καταφέραμε ακόμη να τον εγγράψουμε».

 

Διαβαστε ακομη