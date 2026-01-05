ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

Το εντυπωσιακό φάουλ του Ραζβάν Μαρίν στο ματς της ΑΕΚ με τη Σαμσουνσπόρ αναδείχθηκε κορυφαίο γκολ της League Phase του UEFA Conference League!

Σπουδαία διάκριση για τον Ραζβάν Μαρίν, καθώς το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε στη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ ψηφίστηκε ως το κορυφαίο ολόκληρης της League Phase του UEFA Conference League!

Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος είχε φέρει το παιχνίδι στα ίσα για την ΑΕΚ με ένα εξαιρετικό απευθείας χτύπημα φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της αντίπαλης εστίας.

Λίγο αργότερα, ο Κοϊτά ολοκλήρωσε την ανατροπή για την Ένωση με ένα επίσης πανέμορφο γκολ, όμως το φάουλ του Μαρίν ήταν εκείνο που έκλεψε τις εντυπώσεις και κυριάρχησε στις προτιμήσεις.

Στην ψηφοφορία για τα καλύτερα γκολ της League Phase, τη δεύτερη θέση κατέλαβε το τέρμα του Φλοριάν Λεζέν στο ματς Ράγιο Βαγιεκάνο-Ντρίτα, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το γκολ του Κρισιάντους Ούτσε της Κρίσταλ Πάλας απέναντι στην Κουόπιο.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλήθεια ποιος δεν θα ήθελε να γίνει... Καρσέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της τεσσάρας στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Sold out για Λονδίνοι οι Παφίτες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Χαμογελαστός μετά την απόλυση ο Αμορίν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ένα διπλό που έφερε... διπλή χαρά

ΑΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε Παντελίδη στον Παναθηναϊκό η Κηφισιά!

Ελλάδα

|

Category image

Το πρώτο φαβορί για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίποτα για Τζιωνή και Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το αστρονομικό πόσο που ξόδεψε η Μάντσεστερ σε προπονητές μετά τον Φέργκιουσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έντονη δυσαρέσκεια της Μακάμπι για τον μάνατζερ του Ταϊρίκ: «Κόλπα και αντιεπαγγελματική στάση»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Καλώς ήρθες πίσω στη Σπαρτάκ Juan Carlos»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Κουτουρού», αυτό είναι το πλάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη