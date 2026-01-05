ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

Σπουδαία διάκριση για τον Ραζβάν Μαρίν, καθώς το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε στη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ ψηφίστηκε ως το κορυφαίο ολόκληρης της League Phase του UEFA Conference League!

Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος είχε φέρει το παιχνίδι στα ίσα για την ΑΕΚ με ένα εξαιρετικό απευθείας χτύπημα φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της αντίπαλης εστίας.

Λίγο αργότερα, ο Κοϊτά ολοκλήρωσε την ανατροπή για την Ένωση με ένα επίσης πανέμορφο γκολ, όμως το φάουλ του Μαρίν ήταν εκείνο που έκλεψε τις εντυπώσεις και κυριάρχησε στις προτιμήσεις.

Στην ψηφοφορία για τα καλύτερα γκολ της League Phase, τη δεύτερη θέση κατέλαβε το τέρμα του Φλοριάν Λεζέν στο ματς Ράγιο Βαγιεκάνο-Ντρίτα, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το γκολ του Κρισιάντους Ούτσε της Κρίσταλ Πάλας απέναντι στην Κουόπιο.

🥵 Răzvan Marin's stunning free-klck against Samsunspor wins Goal of the League Phase honours! 🏅#UECLGOTLP | @FlixBus_DE pic.twitter.com/mbqdPHQgtg — UEFA Conference League (@Conf_League) January 5, 2026

sport-fm.gr