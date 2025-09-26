Απόλυτος record-man ο Κέιν και τεσσάρα η Μπάγερν πριν την Πάφο

Ούτε Χάαλαντ, ούτε Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε κάποιο άλλο από τα ονόματα που μπορεί να έρθουν εύκολα στο μυαλό κάποιου, από τους πολύ μεγάλους σκόρερ στην Ευρώπη.



Ο Χάρι Κέιν, με τα φοβερά και τρομερά του κατορθώματα στην Μπάγερν Μονάχουέγραψε μοναδική, ποδοσφαιρική ιστορία.





Έφτασε στα 100 γκολ ταχύτερα από κάθε άλλον στις μεγάλες ευρωπαϊκές Λίγκες, έχοντας χρειαστεί 104 παιχνίδια για να πιάσει τη φοβερή επίδοση! Ο CR7, αλλά και ο Viking της Σίτι, είχαν πιάσει την 100άρα σε 105 ματς και ο Κέιν δεν θα άφηνε ανεκμετάλλευτη την τεράστια ευκαιρία.



Στο ματς με τη Βέρντερ Βρέμης κι αφού πρώτα είχε χάσει δυο τετ-α-τετ και μια πολύ μεγάλη φάση προ κενής εστίας, κέρδισε πέναλτι στο 45’, το εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0 της Μπάγερν, ενώ, στο 65’ με tap-in έπειτα από προσπάθεια του Ντίας έκανε το 3-0 και έφτασε στο ρεκόρ.