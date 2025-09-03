Επείγον εμπνευστής!

Παρ' όλα αυτά, το προφίλ του Γεωργιανού τεχνικού ταιριάζει γάντι στο τι θα ήθελε ιδανικά η ομάδα για την άκρη του πάγκου της. Να σημειωθεί πως κυκλοφόρησε και το όνομα του Μάουρο Καμορανέζι, ο οποίος θήτευσε πέρσι στον κυανόλευκο πάγκο αλλά πολύ γρήγορα μπήκε στοπ στην ονοματολογία.

Κακά τα ψέματα, ο Χοακίν Γκόμεθ δεν θα μπορούσε ποτέ να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση. Και να του δινόταν επιπλέον πίστωση, θα ήταν απλά θέμα χρόνου να αποχωρήσει. Ο Κυριάκος Πραστίτης και οι συνεργάτες του ξέρουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα. Η Ανόρθωση δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, ωστόσο όλες αυτές οι μεταγραφές έγιναν από έναν άνθρωπο που έδειξε τα διαπιστευτήριά του τα προηγούμενα χρόνια, τον Απόστολο Μακρίδη.

Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται η ομάδα είναι έναν προπονητή έμπειρο που να γνωρίζει τα δεδομένα του πρωταθλήματος και κυρίως να έχει την προσωπικότητα να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές. Ο Γκόμεθ είχε τον χρόνο να το κάνει αυτό όμως απέτυχε. Ο νέος προπονητής δεν έχει χρόνο, ούτε τη δυνατότητα να επιλέξει τους ποδοσφαιριστές που θα ήθελε στην ομάδα. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βγάλει το 100% από το υφιστάμενο ρόστερ και να καταφέρει να παρουσιάσει στον κόσμο κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είδαμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το τελευταίο κομμάτι, η διοίκηση γνωρίζει πως ο κόσμος στάθηκε στο ύψος του για άλλη φορά. Είναι χαρακτηριστικό πως με κάθε ευκαιρία που έχει η Ανόρθωση τον ευχαριστεί δημόσια. Το να παρουσιάζεται από τούδε και στο εξής μία ομάδα με αρχή, μέση και τέλος στο γήπεδο, είναι το ελάχιστο «ευχαριστώ» που οφείλει ο σύλλογος στον κόσμο του.

Φιλικό εγρήγορσης

Στο μεταξύ, την Πέμπτη (18:00) στο κοινοτικό στάδιο Λιοπετρίου έχει προγραμματιστεί φιλικό με αντίπαλο τον Αχυρώνα/Ονήσιλο. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.