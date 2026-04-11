«Λύγισε» τον Βασερό ο Αλκαράθ και τελικός με «Sincaraz»!

Ο Βαλεντίν Βασερό πήγε για την έκπληξη στο «σπίτι» του, όμως ο Ισπανός πρωταθλητής βρήκε τις λύσεις, επικράτησε με 6-4, 6-4 και προκρίθηκε στον τελικό του Rolex Monte-Carlo Masters, όπου περιμένει ο Γιανίκ Σίνερ σε ακόμα ένα σπουδαίο ραντεβού τους.

Το Νο.1 του κόσμου θέλει να παραμείνει στην κορυφή και το απέδειξε κόντρα στον Μονεγάσκο και Νο.23, τον οποίο «λύγισε» με 2-0 έπειτα από από μία ώρα και 25 λεπτά. Έτσι, εξασφάλισε την παρουσία του στον 10ο ATP Masters 1000 τελικό, αλλά και στον 35ο συνολικά στην καριέρα του, θέλοντας να υπερασπιστεί την Κυριακή (12/4) τον περσινό τίτλο του στο Μόντε Κάρλο. Παράλληλα, διατήρησε το αήττητο στο χώμα από το περσινό 1000άρι στη Ρώμη και τον τίτλο του στο Roland Garros, μετρώντας 17 σερί νίκες!

Ο Αλκαράθ ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός στις ευκαιρίες για break (3/4). Στο πρώτο γκέιμ «έσπασε» νωρίς τον Βασερό χάρη στο πολύ καλό σερβίς του και κάνοντας 2-1 έφθασε στο 1-0 σετ με 6-4. Το σενάριο επαναλήφθηκε και στο επόμενο γκέιμ, πέτυχε ξανά το 2-1, δέχθηκε την ισοφάριση σε 2-2, όμως έκανε εκείνος το 5-4 και για 17η φορά θα απολαύσουμε ένα «Sincaraz», αυτή τη φορά σε τελικό!

sdna.gr