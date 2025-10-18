Ιδιάκεθ: «Κάναμε καλή δουλειά, γίγαντας του ποδοσφαίρου η Κρίσταλ Πάλας»
Διαβάστε όσα είπε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με την ΕΝΠ και την νίκη της ομάδας του με 2-0 στο «Τάσος Μάρκου»
«Τέτοιου είδους παιχνίδια είναι πάντα δύσκολα. Η Ένωση είχε νέο προπονητή και επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές της, αλλά κάναμε καλή δουλειά και επιστρέψαμε στις νίκες.»
Για τον αγώνα με την Κρύσταλ Πάλας: «Mιλάμε για ένα σπουδαίο παιχνίδι απέναντι σε έναν γίγαντα του ποδοσφαίρου. Είναι μια ομάδα που έδωσε 30 εκατομμύρια για την αγορά ενός ποδοσφαιριστή, αλλά εμείς θα πάμε εκεί να το παλέψουμε»