LIVE: ΕΝΠ - ΑΕΚ 0-2

Ίδιος ο στόχος αλλά διαφορετικός ο λόγος για τις δύο ομάδες, σε μία αμφίρροπη μάχη, αν και οι φιλοξενούμενοι, κουβαλούν την ετικέτα του φαβορί. Οι βυσσινί με έναν βαθμό στη συγκομιδή τους, αναζητούν την πρώτη τους νίκη για να ντοπαριστούν και ψυχολογικά.

Από την άλλη οι Λαρνακείς, πριν τη νέα ευρωπαϊκή τους δοκιμασία, φιλοδοξούν να αποδράσουν με διπλό από μία έδρα που πάντα τους βγαίνει το… λάδι ώστε να κρατηθούν σε επαφή με την κορυφή. Με δέκα βαθμούς και προερχόμενοι από ήττα, έχουν στενέψει τα περιθώρια και δεν θέλουν να χάσουν άλλο έδαφος, όσον αφορά τον στόχο του πρωταθλητισμού.

Η εξέλιξη του αγώνα:

70΄Λιγοστές φάσεις από το γκολ της ΑΕΚ κι έπειτα.

49΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 0-2 με Ιβάνοβιτς! Ο επιθετικός της ΑΕΚ κατέβασε την μπάλα εντός περιοχής και με πολύ ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Κούστερ.

48΄Ευκαιρία για την ΑΕΚ! Λάθος του Κούστερ, ο Μιραμόν δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.

46΄Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες.

Ημίχρονο, 0-1.

45΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος για το πρώτο μέρος.

40΄Μπήκαμε στο τελευταίο πενάλεπτο του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ ελέγχει.

29΄ΓΚΟΛ, 0-1, εύστοχος ο Μιλίτσεβιτς!

27΄Πέναλτι για την ΑΕΚ! Ο Φελλάς πήγε στο onfield review για να δει σε επανάληψη τη φάση του Ροντρίγκο με τον Ιβάνοβιτς. Ο άσος της ΕΝΠ άγγιξε με το χέρι την μπάλα στην προσπάθειά του να μαρκάρει τον επιθετικό της ΑΕΚ και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.

21΄Η ΑΕΚ προσπαθεί να επιτεθεί όμως η ΕΝΠ κλείνει σχεδόν όλους τους χώρους.

6΄Πρώτη ευκαιρία για την ΑΕΚ! Ο Τσακόν έκανε το σουτ εντός περιοχής αλλά ήταν πολύ άστοχος.

1΄Σέντρα!

ΕΝΩΣΗ: Kούστερ, Ιωάννου (70΄Σέσκο) Σίλβα, Κάναντι, Ρισβάνης, Σάκιτς, Κύζας (57΄Καζάν) Κράινζ, Tζόρντι (70 Λόχαν) Ροντρίγκο. Λάτσα (58΄Μουσελιάνι)

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Μιραμόν, Εκπολό, Ροντέν (76΄Λέδες) Πονς (70΄Σουάρεζ) Ιζγκιέρδο, Τσακόν, Ιβάνοβιτς (70΄Ρούμπιο) Μπάγιτς (77΄Αγκιέλσκι)

ΣΚΟΡΕΡ: -/29΄ (πεν.) Μιλίτσεβιτς, 49΄Ιβάνοβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 39΄Κύζας, 45΄Κράιντζ, 62΄Ιωάννου/60΄Πέρε Πονς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Φάμπιο Ολιβέιρα

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας