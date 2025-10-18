ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ανόρθωση - Ακρίτας 1-1

LIVE: Ανόρθωση - Ακρίτας 1-1

Ψάχνει σεφτέ η «Κυρία» στο φετινό πρωτάθλημα, νέα απόδραση η ομάδα της Χλώρακας.

Η Ανόρθωση υποδέχεται τον Ακρίτα (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», σε μία αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη για τους γηπεδούχους. Με μόλις δύο βαθμούς και χωρίς νίκη, το συγκρότημα του Τιμούρ Κετσπαγια δεν έχει άλλη επιλογή πέραν των τριών βαθμών για να κάνει βαθμολογικό ανέβασμα και να ηρεμήσει αγωνιστικά μετά το άσχημο ξεκίνημα.

Ο Ακρίτας εκστρατεύει στη Λάρνακα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με εφτά βαθμούς και έχοντας πετύχει τη μία από τις δύο του νίκες, εκτός έδρας (0-2 την ΑΕΛ), θα ψάξει για μία νέα απόδραση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

70΄ - Σκοράρει η Ανόρθωση με τον Βούκιτς αλλά ακυρώνεται ως οφσάιντ κάτι που επικυρώθηκε και από το VAR.

66΄ - Σουτ του Ηλία από δεξιά, σε ετοιμότητα ο Πεντρέου.

50΄ - Μεγάλη ευκαιρία για τον Ακρίτα, με τον Μπάρι να πλασάρει και τον Παναγή να του λέει όχι.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος.
  • Μετά από δύο λεπτά καθυστερήσεις, ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.

40΄ - ΓΚΟΛ για τoν Ακρίτα: Το δυνατό βολέ του Αθανασίου σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια, μετά από αδράνεια και στην άμυνα της Ανόρθωσης, ο Ρομό με όμορφο σουτ, ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους.

21΄ - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Ο Φουρτάδο με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σένσι, βάζει σε θέση οδηγού την ομάδα του Αμμοχώστου.

17΄ - Γύρισμα του Σεργίου από δεξιά, κακό τελείωμα του Σόσα από τη μικρή περιοχή.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Φουρτάδο, Μπέργκστρομ (56΄ Καραμανώλης), Σεργίου, Σετίν, Σένσι, Αρτυματάς, Ροντρίγκες (56΄ Ηλία), Μπέζους (61΄ Ραμίρεζ), Σόσα, Βούκιτς.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Πεντρέου, Ιωάννου, Ανάνγκ (74΄ Χατζηπασχάλης), Κάστρο, Καμπλάν, Άντονι, Μπάρι (74΄ Ριέρα), Ζάμπελιν, Αθανασίου, Τόμπιας, Ρομό

ΣΚΟΡΕΡ: 21΄ Φουρτάδο / 40΄ Ρομό

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 7΄ Ροντρίγκες / 12΄ Καμπλάν, 69΄ Τόμπιας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

