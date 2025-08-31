Σίνερ και Σβιάτεκ στους «16» του US Open, αποκλείσθηκε ο Ζβέρεφ

Με μία έκπληξη συνεχίσθηκε το US Open, καθώς ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 3 στον κόσμο) αποκλείσθηκε στον τρίτο γύρο, ενώ οι Γιάννικ Σίνερ και Ίγκα Σβιάτεκ κατάφεραν να προκριθούν στους «16» του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς.

Μετά τον αποκλεισμό του στον πρώτο γύρο στο Γουίμπλεντον, ο Γερμανός τενίστας υπέστη ακόμη έναν, με «δράστη» αυτήν την φορά τον Καναδό, Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, ο οποίος επικράτησε μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα με 4-6, 7-6(7), 6-4, 6-4.

Ο 25χρονος Καναδός διαχειρίσθηκε ιδανικά τους λίγους πόντους που καθόρισαν την έκβαση της αναμέτρησης, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή ψυχραιμία.