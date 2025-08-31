Η Σάκκαρη αποκλείσθηκε στο US Open

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείσθηκε από την συνέχεια του US Open, καθώς ηττήθηκε με 6-1, 6-2 από την Βραζιλιάνα, Μπεατρίζ Χαντάντ Μάϊα (Νο 22 στον κόσμο), μετά από μία ώρα και 11 λεπτά αγώνα.

Στο πρώτο σετ η 29χρονη Μάϊα, κατάφερε να «σπάσει» δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη (Νο 64 στον κόσμο) και αφού προηγήθηκε με 3-1 και 5-1 πήρε εύκολα το προβάδισμα, μετά από 34 λεπτά. Ανάλογη ήταν η εικόνα του αγώνα και στο δεύτερο σετ, με την Βραζιλιάνα να κυριαρχεί και την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, ν' αδυνατεί να βγάλει αντίδραση. Η Μάϊα έκανε ξανά δύο breaks, στο 5ο και στο 7ο game κι έφθασε άνετα στην επικράτηση με 6-2, μετά από 37 λεπτά αγώνα.