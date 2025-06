BINTEO: Φραστικό επεισόδιο Σάκκαρη-Πουτίντσεβα - «Κανείς δεν σε συμπαθεί»

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Γιούλια Πουτίντσεβα στο τουρνουά του Bad Homburg δεν είχε μόνο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι δύο τενίστριες είχαν έναν έντονο διάλογο στο φιλέ, με τις φωνές να ανεβαίνουν και τις κουβέντες να γίνονται προσωπικές!

Η Σάκκαρη, η οποία είχε μόλις επικρατήσει με 2-0 σετ, φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη από τη συμπεριφορά της αντιπάλου της και φέρεται να της είπε: «Κανείς δεν σε συμπαθεί», μεταξύ άλλων.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει ήδη τον γύρο των social media.

Δείτε το περιστατικό:

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg 😳 pic.twitter.com/Wgrf10sQcu