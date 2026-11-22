Μετά την επιστροφή του στη δράση μετά από δύο αγώνες που απουσίαζε λόγω τραυματισμού, ο Ροντρίγκες πέτυχε το πέμπτο του τέρμα στη φετινή σεζόν ανοίγοντας το σκορ στον αγώνα του Απόλλωνα με την Ομόνοια 29ης Μαΐου στο 22'.

Η παράβαση δόθηκε από τον διαιτητή... με καθυστέρηση, αφού ο Μαλεκκίδης τελείωσε τη φάση του κι έπεια από λίγα δευτερόλεπτα ο Κωνσταντίνος Φωτίου σφύριξε την παράβαση από τον Σένιτς.

Η απόφαση επιβεβαιώθηκε και από το VAR (Kώστας Ροβέρτος).