To πέμπτο του με πέναλτι που δόθηκε με καθυστέρηση
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Ροντρίγκες έβαλε μπροστά στο σκορ τον Απόλλωνα με ένα πέναλτι που δόθηκε με καθυστέρηση
Μετά την επιστροφή του στη δράση μετά από δύο αγώνες που απουσίαζε λόγω τραυματισμού, ο Ροντρίγκες πέτυχε το πέμπτο του τέρμα στη φετινή σεζόν ανοίγοντας το σκορ στον αγώνα του Απόλλωνα με την Ομόνοια 29ης Μαΐου στο 22'.
Η παράβαση δόθηκε από τον διαιτητή... με καθυστέρηση, αφού ο Μαλεκκίδης τελείωσε τη φάση του κι έπεια από λίγα δευτερόλεπτα ο Κωνσταντίνος Φωτίου σφύριξε την παράβαση από τον Σένιτς.
Η απόφαση επιβεβαιώθηκε και από το VAR (Kώστας Ροβέρτος).