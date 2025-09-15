Με όριο τον… ουρανό η Κουλιτσένκο: «Να κάνω την Κύπρο περήφανη»!

Πρώτη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πρόκριση στον τελικό στο άλμα σε ύψος, και ανάδειξή της σε 7η Ολυμπιονίκη! Πρώτη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και πρόκριση στον τελικό. Πρώτη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κλειστού και κατάκτηση της 7ης θέσης. Αναδείχθηκε δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια στους τελικούς των Πανεπιστημιακών Πρωταθλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (NCAA), όπου ολοκλήρωσε φέτος τις σπουδές της στην Τζιόρτζια. Το 2023 αναδείχθηκε χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 23 ετών, ενώ έχει κατακτήσει ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλια στους Παγκόσμιους Πανεπιστημιακούς Αγώνες! Τι και τι δεν πέτυχε τα τελευταία τρία χρόνια η Ελένα Κουλιτσένκο στο διεθνές στερέωμα τού στίβου! Και είναι μόλις 23 χρονών!!! Και προσθέτουμε σε όλες αυτές τις επιτυχίες, την τιμή που τής έγινε να είναι σημαιοφόρος μας στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού, μαζί με τον Μίλαν Τράικοβιτς!!!

Κι επειδή ακριβώς είναι μόλις 23 χρονών, η Ελένα Κουλιτσένκο, απαλλαγμένη πια από το πολύ δύσκολο φοιτητικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ, θα μπορέσει να ανοίξει τα φτερά της και να πετάξει σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει μία αρκετά δύσκολη χρονιά, η οποία άρχισε από νωρίς τον Ιανουάριο, στοχεύοντας σε επιτυχία και πρόκριση στον τελικό τού άλματος σε ύψος, στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο. Την καλύτερη φετινή της εμφάνιση, η αθλήτρια τού Ράιαν Μπέιλι την έκανε στους τελικούς τού NCAA, όταν κέρδισε στις 14 Ιουνίου το χρυσό μετάλλιο με 1,96μ. Η επιστροφή της στην Ευρώπη και οι μόλις τρεις αγώνες της, δεν έφεραν το επιθυμητό μεγάλο άλμα, όμως τώρα που ξεκούρασε κάπως το σώμα της και έκανε ειδική προετοιμασία για το Παγκόσμιο, υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα καταφέρει στο Τόκιο να ανέβει και πάλι αρκετά ψηλά, εμφανίζοντας και στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας το σπουδαίο ταλέντο της.

«Να κάνω την Κύπρο περήφανη»!

Η Ελένα Κουλιτσένκο βρίσκεται από τις 8 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο, για να εξοικειωθεί με το εκεί ωράριο, αλλά και για να βάλει τις τελευταίες «πινελιές» στην προετοιμασία της, συναντώντας μετά από καιρό από κοντά τον προπονητή της Ράιαν Μπέιλι. Κι επειδή για την ίδια… ο ουρανός είναι το όριο, τής ευχόμαστε να φτάσει ψηλότερα από ποτέ στον προκριματικό τού ύψους, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και να πάρει την πρόκρισή για τον τελικό τής Κυριακής (21/09/25). Να αναφέρουμε ότι το όριο για απευθείας πρόκριση στον τελικό ορίστηκε το πάρα πολύ υψηλό 1,97μ., όμως η πρόκριση αναμένεται να κριθεί σε πιο χαμηλά ύψη…

Ερ.: Πώς πήγε η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα;

«Ήταν πολύ μπερδεμένα, δεν θα πω ψέματα. Αφού αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο της Τζιόρτζια, και με τον προπονητή μου εκεί, έπρεπε να κάνω όλη την προετοιμασία μόνη μου…, να με προπονεί διαδικτυακά και να μου γράφει πλάνα για μένα. Αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και όσα μπορούσα, οπότε θα δούμε πώς θα πάει».

Ερ.: Πόσο δύσκολο είναι να χειριστείς μία μεγάλη διοργάνωση στο μέσο Σεπτεμβρίου, από τη στιγμή που άρχισες τη χρονιά από τον Ιανουάριο και τον κλειστό στίβο;

«Είναι δύσκολο τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, γιατί παρόλο που ξεκουράστηκα λίγο στη μέση του καλοκαιριού, είχα ακόμα την πίεση του κύριου αγώνα που έρχεται. Το NCAA είναι ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα για να αγωνιστείς, αλλά το κάνει πολύ περίπλοκο για τους διεθνείς αθλητές, οι οποίοι έχουν όλη τη σεζόν να αγωνιστούν, μετά τα καλοκαιρινά Πρωταθλήματα NCAA».

Ερ.: Με το Τόκιο έχουμε σημαντική διαφορά ώρας. Τι θα κάνεις για να προσαρμοστείς νωρίς;

«Έφτασα εδώ σχεδόν 10 ημέρες πριν από τον αγώνα, οπότε ελπίζω ότι θα βοηθήσει»!

Ερ.: Ποιοι είναι οι στόχοι σου στο Τόκιο;

«Οι στόχοι μου είναι να παρουσιάσω τον καλύτερό μου εαυτό, να απολαύσω την ατμόσφαιρα και να κάνω την Κύπρο περήφανη»!

Ερ.: Ακόμα μία εξαιρετική χρονιά για σένα, ολοκλήρωσες την ακαδημαϊκή σου πορεία με ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στους τελικούς τού NCAA. Στα 23 σου μόλις χρόνια έχεις ήδη μία εμπειρία από Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μάλιστα με πρόκριση στον τελικό. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα, ώστε να φτάσεις σε αυτό που για σένα θα είναι επιτυχία; Σε τι δουλέψατε περισσότερο με τον προπονητή σου τις τελευταίες ημέρες;

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμάμαι τι με έφερε εδώ. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι επιπλέον, για να κάνουν αυτό που λέμε καλό. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθείς σε πράγματα που γνωρίζεις και μπορείς να ελέγξεις και απλώς να ακούσεις τον προπονητή σου».

Η ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΛΙΤΣΕΝΚΟ ΣΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ…

Στη νεαρή πρωταθλήτριά μας, θέσαμε και κάποιες, ας τις πούμε, πιο «προσωπικές» ερωτήσεις, για να δούμε πώς είναι η Ελένα Κουλιτσένκο στα απλά και καθημερινά στη ζωή της…

Σε ποιο Πανεπιστήμιο σπούδασες; Στο Πανεπιστήμιο τής Τζιόρτζια στις ΗΠΑ.

Σε ποιον τομέα; Ανθρώπινη ανάπτυξη και οικογενειακή επιστήμη (Human Development and Family Science)

Αγαπημένο μάθημα στο σχολείο; Ψυχολογία

Τι γλώσσες μιλάς; Αγγλικά, Ρωσικά και λίγα Ελληνικά και Ιταλικά

Ποιο είναι το ίνδαλμά σου στον αθλητισμό; Δεν έχω κάποιο ίνδαλμα, απλώς θαυμάζω κάποιους ανθρώπους.

Ως γυναίκα που είσαι, υπάρχει κάποια γυναίκα που θαυμάζεις ιδιαίτερα; Η Σερίνα Γουίλιαμς είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Μία τόσο δυνατή γυναίκα, με απίστευτη ιστορία.

Ποιος είναι αυτός που σε εμπνέει περισσότερο; Τα δικά μου επιτεύγματα και των άλλων. Πάντα με παρακινούν και με ωθούν να βελτιώνομαι.

Αγαπημένο ρητό (μότο) στη ζωή σου: Και αυτό θα περάσει… (This too shall pass…)

Ποια συμβουλή κρατάς στη μνήμη σου και από ποιον ήταν; Ό,τι δεν αλλάζεις, το επιλέγεις. (What you’re not changing, you’re choosing) Προήλθε από τον μπαμπά μου και μου αρέσει να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου αρκετά συχνά.

Ποια είναι τα χόμπι σου; Μ’ αρέσει να διαβάζω, να βλέπω ντοκιμαντέρ και να παίζω πάντελ

Έχεις κάποιο «μυστικό ταλέντο»; Μπορώ να σφυρίζω για πολλή ώρα… (γέλια)

Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Μου αρέσει να περνάω χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά μου, να πηγαίνω βόλτα, να βλέπω μια καλή ταινία και να φτιάχνω παζλ.

Αν διαβάζεις, ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο; Υπάρχουν πολλά ωραία! Από τα πρόσφατα βιβλία που διάβασα, το “The Silent Patient” είναι πολύ καλό! (σ.σ. Ο σιωπηλός ασθενής)

Αγαπημένη ταινία: City of God

Αγαπημένη εκπομπή στην τηλεόραση: Gameofthrones

Αγαπημένο τραγούδι: We found love, Rihanna

Αγαπημένο χρώμα: Μπλε

Αγαπημένο φαγητό: Sushi!

Αγαπημένο ποτό: Strawberry mojito

Αγαπημένη πόλη: Ρώμη, Ιταλία

Υποστηρίζεις κάποια ομάδα σε οποιοδήποτε άθλημα (και ποια); Δυστυχώς δεν παρακολουθώ τόσο πολύ τα ομαδικά αθλήματα. Στο πανεπιστήμιό μου ήταν η ομάδα ποδοσφαίρου της Τζιόρτζια, την οποία φυσικά όλοι υποστηρίζαμε! Κατά τα άλλα δεν ασχολούμαι και τόσο…

Αν δεν έκανες το αγώνισμά που κάνεις, ποιο άλλο θα ήθελες να έκανες; Πάντα μού άρεσαν τα οριζόντια άλματα, οπότε θα ήταν είτε το μήκος είτε το τριπλούν.

Αν δεν ήσουν αθλήτρια του στίβου, τι θα ήθελες να ήσουν; Μου αρέσει να οργανώνω πράγματα, αν είναι γενέθλια κάποιου ή κάποιο εορταστικό πάρτι. Οπότε ίσως μία διοργανωτής εκδηλώσεων.

Ποιο θα ήταν το ιδανικό επάγγελμα για σένα, όταν ολοκληρώσεις την καριέρα σου στον στίβο; Θα ήθελα πολύ να γίνω προπονήτρια μια μέρα, το απολαμβάνω ήδη. Οπότε, το να βοηθάω τους άλλους θα ήταν κάτι που θα ήθελα πολύ να κάνω. Και να μείνω σε αυτό το άθλημα περισσότερο.

Καλύτερο στοιχείο του χαρακτήρα σου (best quality) ως άνθρωπος: Ταπεινή

Χειρότερο στοιχείο του χαρακτήρα σου (worst quality) ως άνθρωπος: Πεισματάρα

Περίγραψε μας με τρεις λέξεις τον εαυτό σου: Ευγενική, δυνατή, διασκεδαστική

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΛΙΤΣΕΝΚΟ

Ημερομηνία γέννησης: 28/07/2002

Τόπος γέννησης: Οντίντσοβο, Ρωσία

Τόπος διαμονής: Θα επιλέξει μετά το Παγκόσμιο

Σύλλογος: Γ.Σ. τα Ολύμπια Λεμεσού

Προπονητής: Ράιαν Μπέιλι

Αγώνισμα: Άλμα σε Ύψος

Ατομική επίδοση: 1,97μ. (08/06/2024), Γιουτζίν Όρεγκον – παγκύπριο ρεκόρ γυναικών και Κ23

Φετινή επίδοση: 1,96μ. (14/06/2025), Γιουτζίν Όρεγκον

Παγκόσμια κατάταξη (έως 02/09/25): 11η με 1277 βαθμούς

Σύγκριση φετινής επίδοσης με συμμετέχουσες: 11/37

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

7η Ολυμπιακοί Αγώνες 2024, Παρίσι

7η Παγκόσμιο Κλειστού 2025, Νανζίνγκ

Τελικός Παγκοσμίου 2023, 13η Βουδαπέστη

1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 2023, Έσπο

1η Τελικοί NCAA ανοικτός 2024, Γιουτζίν

1η Τελικοί NCAA ανοικτός 2025, Γιουτζίν

1η Τελικοί NCAA κλειστός 2025, Βιρτζίνια Μπιτς

2η Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα 2023, Τσενγκντού

3η Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα 2025, Μπόχουμ

3η Τελικοί NCAA 2023 ανοικτός, Όστιν

3η Τελικοί NCAA 2023 κλειστός, Αλμπουκέρκι

3η Τελικοί NCAA 2024 κλειστός, Βοστόνη

2η Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας 2017, Γκιορ

Προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα

2023 Βουδαπέστη: ΤΕΛΙΚΟΣ: 1,90μ. (13/34), Προκριματικά: 1,92μ. (8η)

ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

Προκριματικά: 18/09/25, 19:15 (Τόκιο), 13:15 (Κύπρος)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 21/09/25, 19:30 (Τόκιο), 13:30 (Κύπρος)