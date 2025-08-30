Ολίβια Φωτοπούλου και Στυλιάνα Ιωαννίδου στο Παγκόσμιο Στίβου!

Δύο ευχάριστες ειδήσεις περιλάμβανε η αλληλογραφία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου με την ΚΟΕΑΣ, το βράδυ του Σαββάτου (30/08/25), καθώς μάς ενημερώνουν ότι τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο έχουν εξασφαλίσει και η Ολίβια Φωτοπούλου στα 200μ. και η Στυλιάνα Ιωαννίδου στο ύψος!!!

Τα δύο κορίτσια, τα οποία έκαναν πάρα πολύ καλή χρονιά, βρίσκονταν πολύ κοντά στις διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής των αγωνισμάτων τους και σύμφωνα με την ανανέωση των λιστών θα ταξιδέψουν και οι δύο στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, αφού υπήρχαν κάποιες αποχωρήσεις στα αγωνίσματά τους. Η Ολίβια Φωτοπούλου βρισκόταν τρεις (3) θέσεις μακριά από την 48η στα 200μ. και η Στυλιάνα Ιωαννίδου πέντε (5) μακριά από την 36η θέση στο άλμα σε ύψος.

Έτσι, στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών, ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί από πέντε (5) αθλήτριες, χωρίς αντρική παρουσία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία μας, στην 16η συμμετοχή μας στην κορυφαία γιορτή του κλασικού αθλητισμού, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την ΚΟΕΑΣ θα εκπροσωπήσουν στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, οι ακόλουθες αθλήτριες μας, με τους προπονητές τους:

Ολίβια Φωτοπούλου (200μ.) - Κυριάκος Αντωνίου

Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) - Ράιαν Μπέιλι

Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) - Γιώργος Σκέντερ

Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) - Ράφαελ Μπλανκέρ

Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) - Γιώργος Αρέστης