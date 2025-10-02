ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Bρήκε νέα ομάδα ο 41χρονος Μερκής

Bρήκε νέα ομάδα ο 41χρονος Μερκής

Μπορεί πριν από κάποια χρόνια ο Γιώργος Μερκής να κρέμασε τα παπούτσια από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όμως παραμένει… στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κύπριος αμυντικός ανακοινώθηκε σήμερα (02/10) από την ερασιτεχνική ομάδα, Π&Σ Ζακακίου.

Η ανακοίνωση: 

Ο Π&Σ Ζακακίου ανακοινώνει την ένταξη του Γιώργου Μέρκη στην οικογένεια της ομάδας μας.

Ο Γιώργος Μερκής, γεννημένος στις 30 Ιουλίου 1984 στη Λεμεσό, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μορφές του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Απόλλωνα Λεμεσού, με τον οποίο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2001. Με τους «κυανόλευκους» κατέγραψε πολυετή πορεία, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα και ένα σούπερ καπ.

Τον Ιανουάριο του 2016 συνέχισε την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, όπου συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες του συλλόγου, πανηγυρίζοντας πολλαπλές κατακτήσεις πρωταθλημάτων και τίτλων. Παράλληλα, υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής με την Εθνική Κύπρου, έχοντας περισσότερες από 50 συμμετοχές και γκολ με το εθνόσημο.

Η εμπειρία, η προσωπικότητα και το ήθος του αποτελούν εγγύηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας μας.

Τον καλωσορίζουμε θερμά στον Π&Σ Ζακακίου και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματά μας.

Η Διοίκηση

Π&Σ Ζακακίου .

ΚΥΠΡΟΣ

Διαβαστε ακομη