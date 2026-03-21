Ήττα στην Εσθονία για την Εθνική Ανδρών Χάντμπολ

Ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στον Promotion Round του ΕHF EURO 2028 η Εθνική Κύπρου Χάντμπολ, χάνοντας στη ρεβάνς με 35-13 από την Εσθονία, σε αγώνα που έγινε στο Kalevi Spordihall στο Ταλίν.

Οι Εσθονοί είχαν επικρατήσει και στον αγώνα στο Τάσσος Παπαδόπουλος» Ελευθερία με 31-27, στις 7 Ιανουαρίου, με το δεύτερο παιχνίδι να διεξάγεται δυόμιση μήνες μετά, αφού πήρε αναβολή από την αρχική του ημερομηνία (11/01) μετά το ατύχημα του λεωφορείου που μετέφερε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Στον σημερινό (21/03) αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό από την αρχή και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 11 γκολ (16-5), μπόρεσαν στο δεύτερο ημίχρονο να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα για να πάρουν εν τέλει τη νίκη με τελικό σκορ 35-13.

Η σύνθεση της ομάδας του Ανδρέα Ανδρέου ήταν: Φέσιας, Παπαλαμπριανού, Ταρτίος 2, Λουκά 1, Τίκκας 3, Αργυρού 2, Γεωργιάδης 1, Μισαϊλίδης 3, Αντωνίου, Καρκάλατος, Ιωάννου, Πανάρετου, Κρητικός 1, Σπύρου, Λεωνίδου, Μαρκίδης.

Τον αγώνα παρακολούθησαν από τις κερκίδες, συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο της ΚΟΧ, Κωνσταντίνο Φιλαρέτου και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που ταξίδεψαν στην Εσθονία, ο Πρέσβης της Κύπρου στην Φιλανδία, κ. Δημήτρης Σαμουήλ και ο Προξενικός λειτουργός κ. Κυριάκος Χρίστου.