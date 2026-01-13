Πρωτάθλημα Futsal: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Σε ρυθμούς 13ης αγωνιστικής μπαίνει το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας Futsal.
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε τρεις ημέρες (Πέμπτη – Σάββατο) και απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Απόλλων – ΑΕΚ.
Μετά από δώδεκα αγωνιστικές την κούρσα οδηγεί η Ομόνοια με 28 βαθμούς, έντονος όμως ο συναγωνισμός που παρατηρείται από τις ομάδες που ακολουθούν λόγω των μικρών βαθμολογικών αποστάσεων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Πέμπτη 15.01.2026
20:00 Αραράτ – ΑΕΛ
20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Δόξα Παλαιομετόχου
20:30 Απόλλων – ΑΕΚ
Παρασκευή 16.01.2026
20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – Αθηαίνου AC
Σάββατο 17.01.2026
17:30 ΑΠΟΕΛ – Ένωση Νέων Λατσιών
