Πρωτάθλημα Futsal: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σε ρυθμούς 13ης αγωνιστικής μπαίνει το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας Futsal.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε τρεις ημέρες (Πέμπτη – Σάββατο) και απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Απόλλων – ΑΕΚ.

Μετά από δώδεκα αγωνιστικές την κούρσα οδηγεί η Ομόνοια με 28 βαθμούς, έντονος όμως ο συναγωνισμός που παρατηρείται από τις ομάδες που ακολουθούν λόγω των μικρών βαθμολογικών αποστάσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 15.01.2026

20:00 Αραράτ – ΑΕΛ

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Δόξα Παλαιομετόχου

20:30 Απόλλων – ΑΕΚ

Παρασκευή 16.01.2026

20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – Αθηαίνου AC

Σάββατο 17.01.2026

17:30 ΑΠΟΕΛ – Ένωση Νέων Λατσιών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ