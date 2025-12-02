Futsal: Τα ζευγάρια της Α’ και Β’ Φάσης του Κυπέλλου
Πραγματοποιήθηκε σήμερα διαδικτυακά η κλήρωση της πρώτης και δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Futsal περιόδου 2025 – 2026.
Aναλυτικά:
Α’ Φάση
1ος αγώνας: Ελπίδα Αστρομερίτη – Ομόνοια Λευκωσίας
2ος αγώνας: Απόλλωνας – ΕΝ Λατσιών
Οι αγώνες θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν στις 5 – 6 Ιανουαρίου 2026.
Περνούν χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση Αραράτ, Δόξα Παλαιομετόχου, ΑΠΟΕΛ, Αθηαίνου AC, ΑΕΚ, ΑΕΛ.
Β’ Φάση
1. Νικητής 2ου αγώνα με Αραράτ
2. ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ
3. Νικητής 1ου αγώνα με ΑΕΚ
4. Δόξα Παλαιομετόχου – Αθηαίνου AC
Οι αγώνες θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν εντός Φεβρουαρίου.