Futsal: Τα ζευγάρια της Α’ και Β’ Φάσης του Κυπέλλου

Aναλυτικά:

Α’ Φάση

1ος αγώνας: Ελπίδα Αστρομερίτη – Ομόνοια Λευκωσίας

2ος αγώνας: Απόλλωνας – ΕΝ Λατσιών

Οι αγώνες θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν στις 5 – 6 Ιανουαρίου 2026.

Περνούν χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση Αραράτ, Δόξα Παλαιομετόχου, ΑΠΟΕΛ, Αθηαίνου AC, ΑΕΚ, ΑΕΛ.

Β’ Φάση

1. Νικητής 2ου αγώνα με Αραράτ

2. ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ

3. Νικητής 1ου αγώνα με ΑΕΚ

4. Δόξα Παλαιομετόχου – Αθηαίνου AC

Οι αγώνες θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν εντός Φεβρουαρίου.