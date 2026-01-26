H Red Bull ξεχώρισε την πρώτη μέρα των χειμερινών δοκιμών στη Βαρκελώνη

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του επίσημου τεστ της νέας σεζόν της Formula 1 και η Red Bull ξεχώρισε στη Βαρκελώνη.

Μέρος έλαβαν οι Mercedes, Audi, Alpine, Haas, Cadillac, Racing Bulls και Red Bull, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες, εκτός από Williams και Aston Martin, έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν τη δεύτερη μέρα. Μετά την ολοκλήρωση, κυκλοφόρησαν οι πρώτες πληροφορίες για το τι συνέβη στην καταλανική πίστα.

Ο Ισάκ Χάντζαρ σημείωσε την καλύτερη επίδοση, με το μονοθέσιο των «ταύρων». Χρησιμοποίησε τη μαλακή γόμα και κατέγραψε χρόνο 1:18,159. Μια θέση μακριά από την κορυφή βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, ο οποίος παραχώρησε τη θέση του το πρωί στον Κίμι Αντονέλι και απόλαυσε την W17 το απόγευμα. Την τρίτη καλύτερη επίδοση σημείωσε ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine, με χρόνο 1:20,189.

Ιστορική μέρα για την Cadillac, καθώς το μαύρο αμερικανικό μονοθέσιο πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στη Formula 1. Ωστόσο, Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας δεν εντυπωσίασαν στη Βαρκελώνη και πιθανότατα θα ανεβάσουν ρυθμό τις επόμενες ημέρες των δοκιμών.