Formula 1: Το grid και οι 22 οδηγοί της σεζόν 2026!

Μετά την ιστορική κατάκτηση του τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή από τον Λάντο Νόρις, η Formula 1 προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα αγωνιστική σεζόν του 2026, η οποία και θα φέρει μεγάλες αλλαγές στα μονοθέσια.

Στο grid θα παρουσιαστούν δύο νέες ομάδες, με τη Candillac και την Audi να κάνουν πρεμιέρα στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τις ομάδες να αυξάνονται στις 11 από τις δέκα, αφού αποχώρησε η Kick Sauber.

Έτσι λοιπόν, η Formula 1 παρουσίασε την 22άδα των πιλότων που θα μονομαχήσουν τη νέα σεζόν στις πίστες όλου του κόσμου.

The 2026 grid is locked in 🔐



Let's do this!#F1 pic.twitter.com/UVOSqLkCTN — Formula 1 (@F1) January 1, 2026

