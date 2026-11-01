«Στο τέλος θα τους διαψεύσουμε όλους…»

Πεπεισμένος ότι ο ΑΠΟΕΛ μπορεί για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα ήταν ο προπονητής της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, μετά την ανατροπή επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

Για τη νίκη: Έδειξε νοοτροπία νικητή, δεν δέχθηκε να χάσει, σε ένα ματς που δεν ξεκίνησε καλά ματς. Δεν ξέρω που μπορεί να φθάσει αυτό με τα δοκάρια, αλλά θα πω ξανά ότι αρνούμαστε να χάσουμε. Έχουν προσωπικότητα, θέλουν να ανεβάσουν την ομάδα ψηλά, σε θέσεις που μας αρέσει να βλέπουμε την ομάδα μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου γι' αυτό που κατάφεραν σήμερα.

Για το επόμενο παιχνίδι: «Έχουμε ένα σημαντικό ματς ανήμερα των 100 χρόνων της ομάδας. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι και θα προσπαθήσω να μην επηρεαστεί η ομάδα από την γιορτή. Να αφοσιωθούμε στο αγωνιστικό και στο τέλος να είμαστε όλοι χαρούμενοι για να γιορτάσουμε όπως αρμόζει σε αυτό τον σύλλογο».

Αν ήταν η πιο σημαντική νίκη: «Ήταν μια από τις πιο σημαντικές νίκες. Μας ανεβάζει σε θέση στην οποία θέλουμε να βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ. Είμαστε σε θέση που αρμόζει στην ομάδα και θέλουμε να φτάσουμε εκεί που οι άλλοι δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να πάμε. Το ακούω αυτό τελευταία και νομίζω θα τους διαψεύσουμε στο τέλος».