Ράτζκοφ: «Πήραν την ευθύνη σε κρίσιμες στιγμές»

Με το χαμόγελο ικανοποίησης να είναι έντονο, ο Ράτζκοφ στάθηκε στην παρουσία των παικτών του και στον τρόπο που ήρθε η νίκη.

«Ανεβαίνει το επίπεδο των συναισθημάτων μετά από μια τέτοια νίκη. Περιμέναμε ένα τέτοιο παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που πιέζει πολύ και ασκεί πίεση. Όταν πετυχαίνεις το νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά, είναι φυσιολογικό τα συναισθήματα να φτάνουν στα ύψη».

Στη συνέχεια ο Ράτζκοφ είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για την εμφάνιση και τον χαρακτήρα που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές μας. Έδειξαν ότι θέλουν να κερδίζουν τα παιχνίδια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, καθώς έχουμε ένα νεανικό σύνολο».

Επίσης σχολίασε μεταξύ άλλων: «Κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές ανέλαβαν ηγετικό ρόλο, κάτι που αποτελεί ένα πολύ θετικό μήνυμα για εμάς. Προσπάθησαν να πάρουν την ευθύνη στις κρίσιμες στιγμές. Κάποιες φορές οι προσπάθειές τους ήταν αποτελεσματικές και κάποιες άλλες όχι. Έκαναν και λάθη, όμως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για εμένα ως προπονητή. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος από τη διάθεσή τους να δοκιμάσουν, να πάρουν πρωτοβουλίες και να ολοκληρώσουν τις φάσεις στις καθοριστικές στιγμές».