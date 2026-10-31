Μαρτίνς: «Σουτάραμε περισσότερο από την Ομόνοια, την καλύτερη ομάδα στην Κύπρο»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την ήττα της ομάδας του με 2-0 από την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

«Το ίδιο αποτέλεσμα με το προηγούμενο παιχνίδι, ήττα, αλλά εντελώς διαφορετική εικόνα. Ανταγωνιστήκαμε σε όλα τα δευτερόλεπτα του αγώνα απέναντι στην Ομόνοια που θεωρώ είναι η καλύτερη ομάδα της Κύπρου. Ελέγχουν τα παιχνίδια με πολύ μεγάλη κατοχή, μέσο όρο 62%-63%, σήμερα είχαμε ισορροπημένη κατοχή, ισορροπημένες τελικές προσπάθειες, σουτάραμε περισσότερο από την Ομόνοια αλλά πήραν το αποτέλεσμα. Το μόνο που δεν ελέγξαμε είναι το αποτέλεσμα. Όταν σουτάρεις 18 φορές σημαίνει επιτέθηκες καλά, η Ομόνοια είναι η ομάδα που δέχεται τις πιο λίγες τελικές στον στόχο. Σουτάραμε περισσότερο και χάσαμε 2-0. Το παιχνίδι φυσικά αφορά στο ποιος σκοράρει. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια, την προηγούμενη βδομάδα ήμουν εκνευρισμένος και με το αποτέλεσμα και με την εμφάνισή μας, σήμερα είμαι εκνευρισμένος μόνο με το αποτέλεσμα».

«Ο Γιόβετιτς πιστεύω και πιστεύει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά ένιωσε κάτι και θα ήταν ρίσκο να τον χάσουμε για τις επόμενες εβδομάδες έτσι δεν ρισκάραμε. Αυτή η σεζόν είναι απίστευτη μπροστά, χάσαμε Τσατάκοβιτς, Γκομίς. Φτιάχνουμε ευκαιρίες, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΛ για να επιστρέψει στις νίκες και ότι ακολουθεί πρόγραμμα με πιο αδύναμους αντιπάλους: «Ρωτήστε την ΑΕΚ αν είναι αδύνατες (σ.σ. γκέλαρε με την Krasava ΕΝΥ, επόμενο αντίπαλο της ΑΕΛ). Για μένα δεν υπάρχουν αδύναμες ομάδες. Αντιμετωπίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι, ομάδα με ομάδα, ψάχνουμε να βρούμε τα αδύνατα σημεία τους. Κρατώ την εικόνα της ομάδας σήμερα, αυτήν πρέπει να έχουμε».