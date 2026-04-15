Με στόχο μια θέση στα τελικά ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Τζούντο

Ξεκινάει την Πέμπτη (16/4) στην Τιφλίδα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο, με συνολικά εννιά κυπριακές συμμετοχές. Την πρώτη ημέρα θα αγωνιστούν οι Πέτρος Χριστοδουλίδης (-66kg), Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι (-66kg) και η Σοφία Ασβεστά (-52kg). Παρασκευή, 17 Απρίλιου θα αγωνιστούν ο Κυπριανός Ανδρέου (-73 kg) και Μαρίνα Αζίνου (-57kg). Σάββατο, 18 Απρίλιου θα αγωνιστεί ο Οδυσσέας Γιωργάκης (-81 kg). Ενώ Κυριακή, 19 Απρίλιου θα αγωνιστούν ο Γιώργος Κρουσανιωτάκη (-100kg), o Γιάννης Αντωνίου (+100kg) και ο Άριστος Μιχαήλ (-100kg).

Η φετινή διοργάνωση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά το Grand Slam της Τιφλίδας, (20–22 Μαρτίου 2026), μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος. Συνολικά, 410 τζουντόκα από 46 χώρες θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, καθιστώντας το επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό και ανταγωνιστικό.

Π. Χριστοδουλίδης: «Δεν με φοβίζει το ψηλό επίπεδο»

«Νιώθω πως βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση και αρκετά έτοιμος για αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Παρά το υψηλό επίπεδο, εντούτοις, δεν σκοπεύω να θέσω χαμηλούς στόχους. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος να φτάσω στους τελικούς, όπως έκανα στο Grand Slam της Γεωργίας. Ξέρω ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας αλλά αυτό δεν με φοβίζει αλλά με ενθουσιάζει» δηλώνει ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα συμμετείχε σε ένα απαιτητικό training camp στην Τιφλίδα.

Ο Χριστοδουλίδης αυτή την περίοδο βρισκόταν για πάνω από ένα μηνά στη Γεωργία για προετοιμασία ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

«Μετά το Grand Slam της Γεωργίας έκανα διπλές προπονήσεις με πολλούς δυνατούς αθλητές και πρωταθλητές, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επίπεδο. Νιώθω πως βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση και αρκετά έτοιμος για αυτή τη μεγάλη πρόκληση», πρόσθεσε ο Χριστοδουλίδης, Νο29 της Παγκόσμιας Κατάταξης, μετά τις τελευταίες επιτυχίες – πέμπτη θέση στο Grand Slam της Τιφλίδας και έβδομη στο Grand Prix Upper Austria. Στο περσινό Πανευρωπαϊκό είχε μπει στους «32» αγωνιζόμενος στα -66kg, κατηγορία στην οποία μεταπήδησε το 2025.

O Χριστοδουλίδης είναι στο Νο12 του ταμπλό των -66kg, με τον Μπαλαρτζισβίλι στο Νο14.

Ανοίγει ο Ολυμπιακός κύκλος

Αμέσως μετά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Πέτρος θα επιστρέψει στην Κύπρο, όπου θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη διαδικασία της Ολυμπιακής Πρόκρισης, η οποία αρχίζει στα τέλη Ιουνίου.

Τις προσπάθειες του Πέτρου Χριστοδουλίδη στηρίζουν η Allwyn, η Χαραλαμπίδης/Κρίστης, τα προγράμματα αθλητικών υποτροφιών #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», ενώ έχει την αμέριστη συμπαράσταση του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και της Ομοσπονδίας Τζούντο.

