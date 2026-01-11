ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπράιτον σόκαρε τη Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ»

Δείτε όλα αποτελέσματα του 3ου γύρου του κυπέλλου Αγγλίας.

Μεγάλη νίκη και πρόκριση της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1.

Οι «γλάροι» ήταν καλύτεροι και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου με τα γκολ των Γκρούντα (12') και Γουέλμπεκ (62'), ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 85ο λεπτό με τον Σέσκο. Για την Μπράιτον ο Χαράλαμπος Κωστούλας μπήκε ως αλλαγή στο 83'.

Στο μεταξύ, η Άρσεναλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, που πέτυχε χατ τρικ, νίκησε με 5-1 μέσα στην έδρα της Πόρτσμουθ και πήρε εύκολα την πρόκριση για τον 4ο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας.

Νωρίτερα, η Λιντς νίκησε με ανατροπή στην έδρα της Ντέρμπι Κάουντι με 3-1 και προκρίθηκε στη φάση των «32» της διοργάνωσης. Τα «κριάρια» προηγήθηκαν στο 36ο λεπτό με τον Μπέρετον Ντίαζ, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν και «γύρισαν» μέσα σε πέντε λεπτά το σκορ με τα γκολ των Γκνόντο (55') και Τανάκα (59'), ενώ στις καθυστερήσεις ο Τζάστιν διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Αναλυτικά:

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0

Πρέστον-Γουίγκαν 0-1

Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.

Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1

Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2

Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1  

Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 2-3

Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ  2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10-1

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 0-2

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 3-1

Μπέρνλι-Μίλγουολ 5-1

Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον Αναβολή

Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 0-5

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 4-3 πέν.  / 2-2 κ.δ. και 3-3 παρ.

Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 1-0

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2

Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 3-2        

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 2-3

Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 5-1

Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 1-5

Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 1-3

Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 1-4

Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 2-1 στην παράταση

Νόριτς-Γουόλσολ 5-1

Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 5-6 πέν.  / 1-1 κ.δ. και 2-2 παρ.

Χαλ-Μπλάκμπερν 4-3 πέν. /  0-0 κ.δ. και παρ.

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ  3-4

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 1-2

Λίβερπουλ-Μπάρνσλι                        12/1

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη