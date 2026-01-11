ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Εδραιώνεται στην εξάδα ο Απόλλωνας, ξεκόλλησε η Ανόρθωση

Ήταν το φαβορί και το πιστοποίησε ο Απόλλωνας στο «Τάσος Μάρκου», επικρατώντας με 0-1 της Ένωσης. Ένα διπλό που έφερε το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα στους 30 βαθμούς και ναι μεν έμεινε στην 6η θέση, άνοιξε ωστόσο τη διαφορά από την 7η ΑΕΛ στους έξι βαθμούς. Ουσιαστικά εδραιώνεται, βλέποντας και πιο... ψηλά.

Στο άλλο παιχνίδι της Κυριακής, η Ανόρθωση γεύτηκε για πρώτη φορά φέτος νίκη στην έδρα της και με το 1-0 επί του Εθνικού, ξεκόλλησε από τη 12η θέση, φτάνοντας τους 17 βαθμούς. Έριξε μάλιστα στη ζώνη υποβιβασμού τους Αχνιώτες που γεύτηκαν την 9η σερί ήττα στο πρωτάθλημα.

17η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2

(20' Γιόβετιτς, 85' Μαέ)

Άρης - ΑΕΚ 1-0

(85΄ Χαραλάμπους)

ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 2-1

(59΄, 90+2΄ πέν. Ντράζιτς / 62΄ Μίλερ)

Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας 1-0

(41΄ πέν. Σένσι)

Ένωση - Απόλλων 0-1

(8΄ Τόμας)

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ε.Ν.Ύψωνα - Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας - Άρης

17:00 Ακρίτας Χλώρακας - ΑΕΛ

19:00 Ολυμπιακός - Πάφος FC

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου

16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση

17:00 ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ένωση