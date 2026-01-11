ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Εδραιώνεται στην εξάδα ο Απόλλωνας, ξεκόλλησε η Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Εδραιώνεται στην εξάδα ο Απόλλωνας, ξεκόλλησε η Ανόρθωση

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στη βαθμολογία με το πέρας πέντε παιχνιδιών στη 17η αγωνιστική.

Ήταν το φαβορί και το πιστοποίησε ο Απόλλωνας στο «Τάσος Μάρκου», επικρατώντας με 0-1 της Ένωσης. Ένα διπλό που έφερε το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα στους 30 βαθμούς και ναι μεν έμεινε στην 6η θέση, άνοιξε ωστόσο τη διαφορά από την 7η ΑΕΛ στους έξι βαθμούς. Ουσιαστικά εδραιώνεται, βλέποντας και πιο... ψηλά.

Στο άλλο παιχνίδι της Κυριακής, η Ανόρθωση γεύτηκε για πρώτη φορά φέτος νίκη στην έδρα της και με το 1-0 επί του Εθνικού, ξεκόλλησε από τη 12η θέση, φτάνοντας τους 17 βαθμούς. Έριξε μάλιστα στη ζώνη υποβιβασμού τους Αχνιώτες που γεύτηκαν την 9η σερί ήττα στο πρωτάθλημα.

17η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2

(20' Γιόβετιτς, 85' Μαέ)

Άρης - ΑΕΚ 1-0

(85΄ Χαραλάμπους)

ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 2-1

(59΄, 90+2΄ πέν. Ντράζιτς / 62΄ Μίλερ)

Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας 1-0

(41΄ πέν. Σένσι)

Ένωση - Απόλλων 0-1

(8΄ Τόμας)

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ε.Ν.Ύψωνα - Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 Σάββατο, 17 Ιανουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας - Άρης

17:00 Ακρίτας Χλώρακας - ΑΕΛ

19:00 Ολυμπιακός - Πάφος FC

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου

16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση

17:00 ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ένωση

 

Κατηγορίες

ΟμαδεςΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτοί είναι οι αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ (11/01)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Θα μπορούσε να μείνει ο Καρσέδο;

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μοιρασιά από... νωρίς για Άρη και ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Εδραιώνεται στην εξάδα ο Απόλλωνας, ξεκόλλησε η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε η Μπάγερ, διέσυρε 8-1 τη Βόλφσμπουργκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπράιτον σόκαρε τη Γιουνάιτεντ στο «Όλντ Τράφορντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραστίτης: «Κοιμόμαστε και ξυπνάμε χωρίς να ξέρουμε αν θα έρθει κάτι από τα παλιά»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Μπηχτές» από Αταμάν στους παίκτες του και έδωσε συγχαρητήρια στον... Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τιμούρ: «Κάποιοι εγκλημάτισαν σε αυτήν την ομάδα...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

No look... κάρτα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μαρκόσκι: «Πρέπει βελτίωση»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πέναλτι που έδωσε... φιλί ζωής στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Είμαστε 'πεινασμένοι' αλλά και προσγειωμένοι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό του Απόλλωνα στο «παγωμένο» Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξόρκισε την… κατάρα η Ανόρθωση και χάρηκε μετά από εννιά μήνες στο «σπίτι» της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη