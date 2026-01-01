Η τοπ πεντάδα των αθλητριών για το 2025

Στην κατηγορία των αθλητριών οι αθλητικοί συντάκτες, για τις κορυφαίες αθλήτριες του 2025, ψήφισαν στην πρώτη πεντάδα τρεις αθλήτριες του στίβου, τις Έλενα Κουλιτσένκο, Βαλεντίνα Σάββα και Ολίβια Φωτοπούλου, για πρώτη φορά ποδοσφαιρίστρια, την Άντρη Βιολάρη, και την κολυμβήτρια Κάλια Αντωνίου. Η τελική σειρά θα ανακοινωθεί στις 15 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της 53ης Γιορτής των Αρίστων.

Η Κάλια Αντωνίου ψηφίζεται για έκτη φορά στην πεντάδα των κορυφαίων, μετά τις πρωτιές το 2022 και το 2023, τη δεύτερη θέση το 2024 και τις τρίτες θέσεις το 2020 και το 2021. Πέρσι, συμμετείχε σε τέσσερις τελικούς στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στη Γερμανία, με τρεις 6ες θέσεις, ενώ κατάφερε να καταρρίψει σειρά παγκύπριων ρεκόρ.

Η Άντρη Βιολάρη τη σεζόν 2024/25 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας με την ΑΕΚ Αθηνών και ήταν στην 4η θέση του πίνακα των σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα με 14 γκολ. Εντός του 2025 σημείωσε και επτά γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου. Παράλληλα, ψηφίστηκε στην κορυφαία 11άδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2024/25.

Για την Έλενα Κουλιτσένκο είναι η τρίτη παρουσία στην κορυφαία πεντάδα (σ.σ. πέρσι ήταν πρώτη και πρόπερσι τρίτη). Η 9η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ανάμεσα από 36 αθλήτριες, φιγουράρει ως κορυφαία της επιτυχία για το 2025. Εντυπωσιακή βέβαια ήταν και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κίνα, όπου συμμετείχε στον τελικό κατακτώντας την 7η θέση, κάνοντας και παγκύπριο ρεκόρ στον κλειστό στίβο με επίδοση 1,95μ. Στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα της Γερμανίας ανέβηκε στο 3ο σκαλοπάτι του βάθρου. Αναδείχθηκε επίσης πρωταθλήτρια NCAA σε ανοιχτό και κλειστό.

Η Βαλεντίνα Σάββα επιστρέφει στην κορυφαία πεντάδα μετά το 2022, όταν ήταν τέταρτη. Σε ηλικία 20 ετών (17/05/2005), έγινε η πρώτη Κύπρια αθλήτρια που ρίχνει τη σφύρα πάνω από τα 70 μέτρα, καταρρίπτοντας στο 2025 τρεις φορές το παγκύπριο ρεκόρ, ανεβάζοντάς το στα 70,22μ. Επιπλέον, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 23 ετών. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο κατέλαβε την 32η θέση, ενώ ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Η Ολίβια Φωτοπούλου βρίσκεται για τέταρτη σερί χρονιά στις κορυφαίες, μετά τις δύο δεύτερες θέσεις (2022, 2023) και μία τέταρτη (2024) τις προηγούμενες φορές. Στο 2025 κατέκτησε την 21η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ενώ ήταν 34η στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.