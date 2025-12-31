Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Γεώργιου Α. Χρυσοστόμου.

Απολογισμός 2025 – Στόχοι 2026

Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2025 και υποδεχτούμε το 2026, μεταφέρω σε όλους τους συμπατριώτες μας και βέβαια στην αθλητική κοινότητα της Κύπρου τις εγκάρδιες ευχές της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για ένα δημιουργικό και ωφέλιμο νέο χρόνο με πρώτιστη έγνοια την υγεία, τη χαρά και την ευφορία καρδιάς για όλους μας.

Νιώθω επίσης την υποχρέωση να ευχηθώ στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ευδόκιμο έργο προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης.

Είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για την μικρή μας πατρίδα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία για δεύτερη φορά από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ιδιαίτερα δύστροπη περίοδο.

Η ειρήνη, η συνεργασία, η φιλία, η κατανόηση, η αδελφικότητα, η αξιοπρέπεια και η δίκαιη αντιμετώπιση των κρατών-μελών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεμελιακές αξίες οι οποίες πηγάζουν και από το πνεύμα το Ολυμπισμού.

Ο αθλητισμός στην πιο ιδανική του έκφραση στη βάση των αξιών του Ολυμπισμού επιδιώκει μια ειρηνική κοινωνία που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Συνεπώς ως Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετέχουμε και στηρίζουμε, ηθικά και πρακτικά το ρόλο ευθύνης που η πατρίδα μας αναλαμβάνει.

Είναι όμως και η ώρα απολογισμού του ρόλου ευθύνης που η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανέλαβε στο χρόνο που φεύγει αλλά και η ώρα της στοχοθέτησης για το νέο χρόνο.

Η καθολική διαπίστωση ότι ο Κυπριακός αθλητισμός διάγει μια από τις πλέον εύφορες εποχές του, πέρα από την δικαιολογημένη ικανοποίηση που προκαλεί σε όλους μας, αναβαθμίζει και τις ευθύνες των θεσμικών φορέων ώστε αυτή η πορεία να συνεχιστεί και να φέρει ακόμη μεγαλύτερη ευφορία.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή διεξήλθε το 2025 με υπευθυνότητα και συνέπεια, στηρίζοντας τους αθλητές μας, τις Ομοσπονδίες μας και βέβαια τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού.

Τα στοιχεία που θα παραθέσω σε αδρές γραμμές επιβεβαιώνουν απόλυτα την αφοσίωσή μας στις ευθύνες που έχουμε αναλάβει ως Εκτελεστική Επιτροπή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Το 2025, μαζί με 15 Ομοσπονδίες - Mέλη μας εκπροσωπήσαμε την Κύπρο σε τρεις διεθνείς διοργανώσεις, με συνολική συμμετοχή 231 αθλητών, σε 20 αθλήματα και 22 αγωνιστικές ημέρες.

Ειδικότερα, στους Αγώνες Μικρών Κρατών της Ευρώπης 2025, η Κυπριακή αποστολή αριθμούσε 183 αθλητές, σε 17 αθλήματα και 5 αγωνιστικές ημέρες.

Στο European Summer Youth Olympic Festival 2025 συμμετείχαν 46 αθλητές, σε 9 αθλήματα και παράλληλα, στο European Winter Youth Olympic Festival 2025, η Κύπρος συμμετείχε με 2 αθλητές και την Ομοσπονδία Χιονοδρόμων Κύπρου.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν απλώς απολογισμό. Εκφράζουν την ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή μας.

Το 2025 αυξήσαμε περαιτέρω τη συμμετοχή, διευρύναμε τη βάση του αθλητισμού και δώσαμε ευκαιρίες σε περισσότερους νέους να βιώσουν τη διεθνή εμπειρία.

Τα μετάλλια δίνουν την χαρά της νίκης αλλά δεν είναι η βασική προτεραιότητά μας. Προτεραιότητα είναι η συμμετοχή, οι ευκαιρίες που δίνουμε στα νέα παιδιά του αθλητισμού μας και προπαντός να επενδύσουμε την προσπάθεια και τον χαρακτήρα τους, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, με τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού.

Την αξία της συμμετοχής και την παροχή ευκαιριών στα παιδιά μας, προσδοκώ ότι θα κατανοήσουν άπαντες και ιδιαίτερα όσοι διαμορφώνουν πολιτικές και λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν και στον αθλητισμό του τόπου μας. Κι ιδιαίτερα σε αυτούς που αποτελούν το μέλλον και του αθλητισμού και του τόπου μας!

Επιπρόσθετα, υπήρξε σημαντική στήριξη από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή προς αθλητές και αθλήτριες μέσω των προγραμμάτων Olympic Solidarity, Youth Athlete Development, Continental Support Grant, καθώς και μέσω των Υποτροφιών του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και οι οποίες είναι επιπλέον των χορηγιών που προσφέρονται στους αθλητές σε συνεργασία με τους περήφανους συνεργάτες της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η στήριξη αυτή δεν περιορίστηκε σε οικονομικό επίπεδο, αλλά αποτέλεσε ουσιαστικό μηχανισμό ενίσχυσης της αγωνιστικής προετοιμασίας, της εξέλιξης και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των αθλητών και αθλητριών.

Συγκεκριμένα, μέσω του Προγράμματος Olympic Solidarity L.A. 2028 στηρίχθηκαν 24 αθλητές/τριες από 7 Ομοσπονδίες, μέσω του Youth Athlete Development 11 αθλητές/τριες από 10 Ομοσπονδίες, μέσω του Continental Support Grant 15 αθλητές/τριες από 11 Ομοσπονδίες, ενώ οι Υποτροφίες Α.Γ. Λεβέντη κάλυψαν 11 αθλητές/τριες από 8 Ομοσπονδίες.

Η συνολική αυτή στήριξη συνέβαλε καθοριστικά στη διασφάλιση της συνέχειας, της σταθερότητας και της προοπτικής των αθλητών και αθλητριών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πορεία τους προς το υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι η οικονομική αυτή στήριξη δεν προέρχεται από τον φορολογούμενο πολίτη. Αντλούμε πόρους μέσα από τους χορηγικούς σχεδιασμούς μας, αξιοποιούμε τις συνεργασίες μας με διεθνή αθλητικά σώματα και φορείς, διαχειριζόμενοι και το τελευταίο σεντ με σύνεση, διαφάνεια και καθαρότητα.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας μας συνοδεύτηκε και από διεύρυνση της ευρύτερης ωφελιμότητας της ΚΟΕ στο εσωτερικό της Κύπρου.

Το Ολυμπιακό Μέγαρο λειτούργησε το 2025 ως ενεργό κέντρο αθλητικής διοίκησης, εκπαίδευσης και ως σημείο αναφοράς σημαντικών εκδηλώσεων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο στην Αίθουσα ΟΠΑΠ “Ευ Αγωνίζεσθαι” φιλοξενήθηκαν πάνω από 120 θεσμικές εκδηλώσεις εθνικής εμβέλειας, με τη συμμετοχή άνω των 30 αθλητικών Ομοσπονδιών και φορέων.

Γενικές συνελεύσεις, τελετές βράβευσης και εκπαιδευτικά σεμινάρια συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της συνεργασίας, της γνώσης και της θεσμικής συνοχής του αθλητικού οικοσυστήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση του Ολυμπιακού Μεγάρου δημιουργώντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Αυτή η θεσμική σταθερότητα ενίσχυσε και τον διεθνή ρόλο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η εμβέλειά της ως εκπροσώπου της χώρας μας στο εξωτερικό και ως ισότιμου μέλους της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής επαναβεβαιώθηκε μέσα από υψηλού επιπέδου επαφές που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες.

Εκεί, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή κλήθηκε να καταθέσει τις θέσεις της ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού στη νέα εποχή, συμβάλλοντας ενεργά στον θεσμικό διάλογο για το μέλλον του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Στο επίκεντρο όλων αυτών παραμένει ο άνθρωπος του αθλητισμού. Βιώσαμε από κοντά την πορεία των αθλητών μας, από τα πρώτα τους βήματα μέχρι τη διεθνή εκπροσώπηση, και τη στηρίξαμε θεσμικά, οργανωτικά και ηθικά.

Για εμάς, ο αθλητισμός δεν είναι στιγμιαίο αποτέλεσμα, αλλά μια μακρά διαδρομή που χτίζει χαρακτήρες και δημιουργεί πρότυπα ζωής.

Σε αυτή τη διαδρομή, οι αρχές και οι αξίες του Ολυμπισμού αποτελούν τον αδιαπραγμάτευτο οδηγό μας. Ισότητα, σεβασμός, καθαρός αγώνας, αλληλεγγύη και ένταξη δεν είναι θεωρητικές αναφορές, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο χαράσσουμε πολιτική και λαμβάνουμε και υλοποιούμε αποφάσεις.

Με αυτό το αξιακό υπόβαθρο, το 2026 ανοίγει έναν νέο, ιδιαίτερα απαιτητικό κύκλο μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Η Κύπρος θα συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα, στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στη Γλασκόβη, στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, έχοντας υπόψη το δρόμο προς το “Λος Αντζελες 2028” και το βλέμμα στο “Μπρίσμπεϊν 2032”.

Ως Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, εμπιστευόμαστε τους αθλητές και τις Ομοσπονδίες Μέλη μας και το έργο που επιτελούν, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που επιτελούν.

Η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινής μας προσπάθειας για περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού της Κύπρου μας.

Ευχαριστίες μέσα από την καρδιά μου στους συνεργάτες μου στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, στο Διευθυντή και Λειτουργούς της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, στους Προέδρους, Μέλη και Λειτουργούς των Ομοσπονδιών, στους αθλητές, στην Υπουργό, Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, στον τέως Γενικό Διευθυντή κ. Γιώργο Παντελή, στον Γενικό Διευθυντή κ. Μάριο Παναγίδη και Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την ωφέλιμη και παραγωγική συνεργασία.

Ευχαριστίες στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της κ. Σπύρο Καπράλο, στη Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της κ. Ισίδωρο Κούβελο για τη σταθερή και συνεχή εμπιστοσύνη και στήριξη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους περήφανους Χορηγούς/Συνεργάτες μας και στον καθένα ξεχωριστά:

· ΟΠΑΠ Κύπρου (Diamond Partner)

· Eurobank και Logicom (Platinum Partner)

· Petrolina (Gold Partner)

· Medochemie, Allianz, και Χαραλαμπίδης Κρίστης (Silver Partners)

· Cablenet (Communications Partner)

· Deloitte (Professional Services Partner)

· Toyota (Mobility Partner)

· ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner)

· Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή προχωρά στο 2026 με σιγουριά, σταθερά βήματα και όραμα.

· Για πιο δυνατές και δημιουργικές Ομοσπονδίες.

· Για τον αθλητισμό που εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει το αύριο της κοινωνίας μας.

· Για το ωραίο και το αληθινό!

Συνεχίζουμε με προσήλωση προς υλοποίηση τη αποστολής μας που έχει στο επίκεντρο την υγιή συμμετοχή των παιδιών μας στον αθλητισμό και τη χαρά της προσπάθειάς τους!

Καλή Χρονιά με υγεία και αγάπη σε όλους.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Γεώργιος Α. Χρυσοστόμου

Πρόεδρος Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής