Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου του ΚΟΑ

Με την ευχή να έχει όλος ο κόσμος υγεία και ειρήνη και με την προσμονή το 2026 να φέρει στον καθένα και στην καθεμιά αυτό που επιθυμεί, αποχαιρετούμε το 2025 και υποδεχόμαστε το νέο έτος, ελπίζοντας σε ακόμη μεγαλύτερες αθλητικές επιτυχίες.

Το 2025 ήταν μία χρονιά επιτυχιών για τον κυπριακό αθλητισμό. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο αθλητισμός μας συνέχισε την ανοδική του πορεία, με τους αθλητές, τις αθλήτριες, καθώς και τα Σωματεία μας να μας κάνουν περήφανους με τις τεράστιες διακρίσεις τους, αποτελώντας τους καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι αθλητοκεντρικός και η βασική του μέριμνα είναι να στηρίζει με κάθε τρόπο τους αθλητές και τις αθλήτριές μας. Το κάνουμε έμπρακτα, μέσω των Σχεδιασμών του ΚΟΑ, οι οποίοι ενισχύουν τους αθλητές σε όλα τα επίπεδα. Από τη βάση, στηρίζοντας όσους έχουν προοπτική να αναδειχτούν στο μέλλον, μέχρι την κορυφή, επιβραβεύοντας τους ελίτ αθλητές μας που διαφημίζουν την Κύπρο μέσω των διεθνών επιτυχιών τους.

Μάλιστα, ήδη από πέρυσι και με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όλοι οι αθλητές και αθλήτριές μας, αρτιμελείς και μη αρτιμελείς, απολαμβάνουν ίσων προνομίων, χωρίς διακρίσεις.

Το μεγαλύτερο εφόδιο, όμως, που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι οι υποδομές. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και δεν το έχουμε κρύψει από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Η αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων αποτελεί το βασικό μας στόχο και το μεγάλο μας στοίχημα. Με τη στήριξη της Κυπριακής Κυβέρνησης, η οποία συντάσσεται μαζί μας και ευθυγραμμίζεται με τη στοχοπροσήλωσή μας, προχωρούμε σταδιακά στην υλοποίηση αυτού του στόχου.

Ήδη κάποια έργα ολοκληρώθηκαν, όπως το πλήρως ανακαινισμένο Κολυμβητήριο της Λευκωσίας, τη στιγμή που έγιναν βελτιωτικά έργα σε όλα σχεδόν τα Κολυμβητήριά μας, ενώ προχωρούμε στην πλήρη αναβάθμιση των Κολυμβητηρίων σε Αγλαντζιά και Γεροσκήπου.

Ειδικότερα για την Επαρχία Πάφου έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Ιεροκηπίας, την Πάφο FC και τον ΓΣ Κόροιβο, ενώ παράλληλα είμαστε σε πλήρη συνεννόηση και με το Δήμο Πάφου, με τον οποίο έχουμε έρθει σε συμφωνία για συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Με τα έργα που έχουν τροχοδρομηθεί, θα καλυφθούν οι ανάγκες ολόκληρης της Επαρχίας Πάφου. Σε ανάλογες κινήσεις προσβλέπουμε και στις υπόλοιπες Επαρχίες, όπου ήδη έχουν γίνει έργα, κάποια εκ των οποίων εντάσσονται στο πλαίσιο του κοινωνικού και μαζικού αθλητισμού.

Δεν ξεχνάμε βέβαια την ολική αναβάθμιση που έγινε στο «Σπύρος Κυπριανού», στο οποίο φιλοξενήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο τρίτος όμιλος του Ευρωμπάσκετ 2025. Μία μεγάλη επένδυση του Οργανισμού και της Κυπριακής Κυβέρνησης, ένα γήπεδο-στολίδι που η Κύπρος μπορεί και οφείλει πλέον να αξιοποιήσει για να αποκομίσει ακόμη περισσότερα οφέλη στη συνέχεια.

Για να φέρουμε τον αθλητισμό της Κύπρου ακόμη πιο ψηλά, χρειαζόμαστε κα επιδιώκουμε τη συνεργασία με όλους τους αθλητικούς φορείς. Θέλουμε έναν αθλητισμό καθαρό και γι’ αυτόν θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Το 2026 είναι μια χρονιά προκλήσεων για τον κυπριακό αθλητισμό και είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σ’ αυτές.

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στην Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη για την αμέριστη συμπαράστασή της στο έργο μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου για την άψογη συνεργασία που έχουμε. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους λειτουργούς του Οργανισμού!

Υποδεχόμαστε το 2026 με την ευχή να είναι μία χρονιά ακόμη καλύτερη, γεμάτη υγεία και αθλητικές επιτυχίες! Καλή χρονιά!