Πεντάδα αλλαγών από Ιδιάκεθ για τον Εθνικό

Την επιστροφή στα τρίποντα ψάχνει η ΑΕΚ στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό για τη 13η αγωνιστική προκειμένου να κλείσει θετικά τον πρώτο γύρο και να μην απομακρυνθεί περαιτέρω από την κορυφή.

Ο προπονητής της ομάδας της Λάρνακας Ιμανόλ Ιδιάθεκ προχώρησε σε πέντε αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τον Ακρίτα, με τους Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Ναούμ και Μπάγιτς να παίρνουν τις θέσεις των Ιωάννου, Ρομπέρζ, Νάλι, Πονς και Αμίν.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Χάιρο, Σουάρεθ, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Ναούμ, Μπάγιτς, Καμπρέρα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευά, Δημητρίου, Ιωάννου, Ρούμπιο, Γκαρθία, Πονς, Ανγκιέλσκι, Αμίν, Λουκαΐδης, Νάλι, Ενρίκε.