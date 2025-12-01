ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλαξε η Ανόρθωση και υπάρχει λόγος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Άλλαξε η Ανόρθωση και υπάρχει λόγος

Ο Στέφανο Σένσι είναι πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι της «Κυρίας».

Έφτασε τόσο κοντά για να γευτεί την πρώτη... χαρά στην έδρα της, όμως μία «βολίδα» του Κούτσακου στέρησε από την Ανόρθωση την ευκαιρία να πάρει και άλλη ανάσα.

Και με τους 12 βαθμούς, εξακολουθεί να είναι στην... πρίζα. Κόντρα στον ΑΠΟΕΛ η «Κυρία» έδειξε ξανά πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία, παρ' όλο που σε αυτό το διάστημα που παραμένει αήττητη (έξι αγώνες) κέρδισε δύο φορές. Η εικόνα της όμως δεν είναι η ίδια όπως στα πρώτα παιχνίδια. Βγάζει αν μη τι άλλο πάθος και έχει διάθεση. 

Ένας φυσικά από τους λόγους της μίνι «αναγέννησης» είναι ο Στέφανο Σένσι που με το γκολ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ έφτασε τα τρία, έχοντας όμως απίστευτη συνεισφορά στο δημιουργικό κομμάτι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ένας παίκτης με θητεία στην Ίντερ και είναι με διαφορά η καλύτερη προσθήκη του καλοκαιριού.

Ακολουθεί ακόμη ένα ντέρμπι και είναι εκτός έδρας κόντρα στον Απόλλωνα (07/12, 19:00). Όμως, δεν υπάρχει επιλογή πέραν από το διπλό. Το θετικό για τον Κετσπάγια είναι πως δεν παρουσιάστηκαν αγωνιστικά προβλήματα με τραυματισμούς ή κάρτες.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλλαξε η Ανόρθωση και υπάρχει λόγος

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με «παρόντα» τον Ντόναλντ Τραμπ η κλήρωση της τελικής φάσης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άνετα και απλά η Ομόνοια, το στραβοπάτημα της ΑΕΚ και το... κουμάντο της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μπλόκο του Ακρίτα στην ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παράπονα Ιδιάκεθ: «Όλοι μου λένε το γκολ έπρεπε να μετρήσει, το VAR έκανε ακόμα ένα λάθος»

ΑΕΚ

|

Category image

Πάλεψε αρκετά η Εθνική μας απέναντι στην Πρωταθλήτρια Γερμανία

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Ομόνοιας κόντρα στα «Περιστέρια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Ήμασταν επιθετικοί και κυριαρχήσαμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σατσιάς: «Η Ομόνοια είναι η καλύτερη ομάδα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Το VAR έφραξε τον δρόμο στην ΑΕΚ και γκέλα στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με «σβηστή» τριάρα επέστρεψε στις νίκες η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Παρέλαβε το βραβείο του «Golden Boy Web» ο Μουζακίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα βάλει και από την... τσέπη ο Ακρίτας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ρ. Δημητριάδης: «Είδαμε τα λάθη μας και θα δουλέψουμε για να τα διορθώσουμε»

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ακολούθησε μέρος του προγράμματος ο Ελίασον - Αγωνία για Μάνταλο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη