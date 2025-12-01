Άλλαξε η Ανόρθωση και υπάρχει λόγος

Έφτασε τόσο κοντά για να γευτεί την πρώτη... χαρά στην έδρα της, όμως μία «βολίδα» του Κούτσακου στέρησε από την Ανόρθωση την ευκαιρία να πάρει και άλλη ανάσα.

Και με τους 12 βαθμούς, εξακολουθεί να είναι στην... πρίζα. Κόντρα στον ΑΠΟΕΛ η «Κυρία» έδειξε ξανά πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία, παρ' όλο που σε αυτό το διάστημα που παραμένει αήττητη (έξι αγώνες) κέρδισε δύο φορές. Η εικόνα της όμως δεν είναι η ίδια όπως στα πρώτα παιχνίδια. Βγάζει αν μη τι άλλο πάθος και έχει διάθεση.

Ένας φυσικά από τους λόγους της μίνι «αναγέννησης» είναι ο Στέφανο Σένσι που με το γκολ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ έφτασε τα τρία, έχοντας όμως απίστευτη συνεισφορά στο δημιουργικό κομμάτι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ένας παίκτης με θητεία στην Ίντερ και είναι με διαφορά η καλύτερη προσθήκη του καλοκαιριού.

Ακολουθεί ακόμη ένα ντέρμπι και είναι εκτός έδρας κόντρα στον Απόλλωνα (07/12, 19:00). Όμως, δεν υπάρχει επιλογή πέραν από το διπλό. Το θετικό για τον Κετσπάγια είναι πως δεν παρουσιάστηκαν αγωνιστικά προβλήματα με τραυματισμούς ή κάρτες.