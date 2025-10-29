«Έδεσε» Κορέια η Πάφος!

Ο Ζοάο Κορέια παραμένει Παφίτης τουλάχιστον μέχρι το 2028!

Η διοίκηση της Πάφου τα βρήκε με τον Πορτογάλο ακραίο επιθετικό ο οποίο υπέγραψε πρόωρη επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2028.

Το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση από πλευράς της Πάφος FC.

Ο Κορέια φέτος μέτρησε δύο γκολ και μία ασίστ. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 49 συμμετοχές με 10 γκολ και έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.