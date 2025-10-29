ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έδεσε» Κορέια η Πάφος!

Σημαντική εξέλιξη στους πρωταθλητές με τον Ζοάο Κορέια να υπογράφει επέκταση συμβολαίου με την ομάδα

Ο Ζοάο Κορέια παραμένει Παφίτης τουλάχιστον μέχρι το 2028! 

Η διοίκηση της Πάφου τα βρήκε με τον Πορτογάλο ακραίο επιθετικό ο οποίο υπέγραψε πρόωρη επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2028. 

Το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση από πλευράς της Πάφος FC. 

Ο Κορέια φέτος μέτρησε δύο γκολ και μία ασίστ. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 49 συμμετοχές με 10 γκολ και έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. 

