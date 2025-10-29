«Καυτός» Σεμέδο

Μετά από 16 συμμετοχές έφτασε τα 11 τέρματα στην τρέχουσα σεζόν ο Γουίλι Σεμέδο, μετα τα δύο που σημείωσε απέναντι στην Πάφο. Τα 7 εξ αυτών είναι στο πρωτάθλημα και είναι πρώτος σκόρερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ΟΜΟΝΟΙΑ έχει καταγράψει την διετία που προηγήθηκε τις πιο παραγωγικές του χρονιές. Είχε σκοράρει 14 γκολ τη σεζόν 2023/24 και 14 την περσινή. Στην 1η του χρονιά σκόραρε το 11ο του γκολ στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ πέρσι το 11ο του γκολ το πέτυχε στις 6 Απριλίου.