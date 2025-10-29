Δεν ήταν αποτυχία αλλά υπάρχει αδυναμία

Μία νίκη στα πέντε παιχνίδια-ντέρμπι που έχει δώσει μέχρι σήμερα παρέμεινε η ΑΕΚ. Αν συμπεριλάβουμε σε αυτά και το ματς με την Ανόρθωση, που πάντα θεωρείται τοπικό ντέρμπι, παρ' όλο που η ομάδα της Αμμοχώστου είναι σε άλλη κατάσταση φέτος, η ΑΕΚ μετρά τη νίκη επί του Άρη, δύο ισοπαλίες (Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ) και δύο ήττες (Ομόνοια και Πάφος FC). Και τα τέσσερα από αυτά, τα έδωσε στην έδρα της. Όπως μετά το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της League Phase του Conference League με την Αλκμάαρ, έτσι και μετά τον άθλο σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας, η μετάβαση στο κυπριακό πρωτάθλημα δεν ήταν ομαλή. Μετά τους Ολλανδούς, η ΑΕΚ ηττήθηκε στην «Αρένα» από την Πάφος FC (2-4), ενώ μετά τους Άγγλους εξήλθε ισόπαλη, πάλι στην έδρα της, με τον ΑΠΟΕΛ (1-1).

Το πρόβλημα για τον Ιδιάκεθ έχει να κάνει με τους συχνούς τραυματισμούς, οι οποίοι δεν του επιτρέπουν να έχει πλειάδα καλών επιλογών για rotation ή για αλλαγές φρεσκαρίσματος. Στον τελευταίο αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, ο Μιραμόν έμεινε εκτός αποστολής λόγω προβλήματος τραυματισμού, ενώ ο Πονς, αν και ήταν στην αποστολή, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου, αφού κι αυτός, όπως μάθαμε, είχε κάποιες ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση και προφυλάχθηκε. Η ΑΕΚ μόλις που έκανε τρεις αλλαγές στον αγώνα της Δευτέρας. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως με τους Τσακόν, Καμπρέρα, Γκαρσία, Μιραμόν, Πονς και Αμίν εκτός πλάνων (σχεδόν η μισή ομάδα), το βάθος και οι επιλογές μειώνονται σημαντικά. Οι μυϊκοί τραυματισμοί είναι ένα θέμα στην ΑΕΚ…

Δεν κλάταρε...

Παρά τις πολλές απουσίες, όμως, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και τουλάχιστον έσωσε τον έναν βαθμό, που δεν θεωρείται αποτυχημένο αποτέλεσμα. Εκεί που ανέμενε κανείς την ΑΕΚ να κλατάρει στην επανάληψη λόγω της υπερπροσπάθειας που έκανε στο Λονδίνο, εντούτοις οι κιτρινοπράσινοι βρήκαν τις δυνάμεις και τα ψυχικά αποθέματα να φέρουν το ματς στα ίσα και να διεκδικήσουν με αξιώσεις και την ολική ανατροπή. Η είσοδος του Ιβάνοβιτς έδωσε νέα πνοή στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Η αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν το πιο θετικό συμπέρασμα που κρατούν στην ΑΕΚ από το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής.

Σούπερ Καπ και Απόλλων

Τώρα η ομάδα καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει Σούπερ Καπ (αναμένεται rotation, αλλά εξαρτάται από τους παίκτες που θα είναι υγιείς και διαθέσιμοι), αλλά κυρίως ενόψει Απόλλωνα.