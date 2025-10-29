ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν ήταν αποτυχία αλλά υπάρχει αδυναμία

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Δεν ήταν αποτυχία αλλά υπάρχει αδυναμία

Η ΑΕΚ στα ντέρμπι δεν έχει καλό απολογισμό, με τα πλείστα να είναι στην έδρα της

Μία νίκη στα πέντε παιχνίδια-ντέρμπι που έχει δώσει μέχρι σήμερα παρέμεινε η ΑΕΚ. Αν συμπεριλάβουμε σε αυτά και το ματς με την Ανόρθωση, που πάντα θεωρείται τοπικό ντέρμπι, παρ' όλο που η ομάδα της Αμμοχώστου είναι σε άλλη κατάσταση φέτος, η ΑΕΚ μετρά τη νίκη επί του Άρη, δύο ισοπαλίες (Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ) και δύο ήττες (Ομόνοια και Πάφος FC). Και τα τέσσερα από αυτά, τα έδωσε στην έδρα της. Όπως μετά το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της League Phase του Conference League με την Αλκμάαρ, έτσι και μετά τον άθλο σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας, η μετάβαση στο κυπριακό πρωτάθλημα δεν ήταν ομαλή. Μετά τους Ολλανδούς, η ΑΕΚ ηττήθηκε στην «Αρένα» από την Πάφος FC (2-4), ενώ μετά τους Άγγλους εξήλθε ισόπαλη, πάλι στην έδρα της, με τον ΑΠΟΕΛ (1-1).

Το πρόβλημα για τον Ιδιάκεθ έχει να κάνει με τους συχνούς τραυματισμούς, οι οποίοι δεν του επιτρέπουν να έχει πλειάδα καλών επιλογών για rotation ή για αλλαγές φρεσκαρίσματος. Στον τελευταίο αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, ο Μιραμόν έμεινε εκτός αποστολής λόγω προβλήματος τραυματισμού, ενώ ο Πονς, αν και ήταν στην αποστολή, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου, αφού κι αυτός, όπως μάθαμε, είχε κάποιες ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση και προφυλάχθηκε. Η ΑΕΚ μόλις που έκανε τρεις αλλαγές στον αγώνα της Δευτέρας. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως με τους Τσακόν, Καμπρέρα, Γκαρσία, Μιραμόν, Πονς και Αμίν εκτός πλάνων (σχεδόν η μισή ομάδα), το βάθος και οι επιλογές μειώνονται σημαντικά. Οι μυϊκοί τραυματισμοί είναι ένα θέμα στην ΑΕΚ…

Δεν κλάταρε...

Παρά τις πολλές απουσίες, όμως, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και τουλάχιστον έσωσε τον έναν βαθμό, που δεν θεωρείται αποτυχημένο αποτέλεσμα. Εκεί που ανέμενε κανείς την ΑΕΚ να κλατάρει στην επανάληψη λόγω της υπερπροσπάθειας που έκανε στο Λονδίνο, εντούτοις οι κιτρινοπράσινοι βρήκαν τις δυνάμεις και τα ψυχικά αποθέματα να φέρουν το ματς στα ίσα και να διεκδικήσουν με αξιώσεις και την ολική ανατροπή. Η είσοδος του Ιβάνοβιτς έδωσε νέα πνοή στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Η αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν το πιο θετικό συμπέρασμα που κρατούν στην ΑΕΚ από το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής.

Σούπερ Καπ και Απόλλων

Τώρα η ομάδα καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει Σούπερ Καπ (αναμένεται rotation, αλλά εξαρτάται από τους παίκτες που θα είναι υγιείς και διαθέσιμοι), αλλά κυρίως ενόψει Απόλλωνα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κατάλαβε πράγματα φεύγοντας από το ΓΣΠ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ: Ενοχλήσεις o Γιόβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Στο Hall of Fame της Premier League ο Εντέν Αζάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο εκτελεστής Γιάρεμτσουκ επέστρεψε και ο Ολυμπιακός κέρασε... πεντάρα τον Βόλο!

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα νωρίς με Μπράουν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το καθαρίζει απ΄το δεκάλεπτο ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντης: «Μου άρεσε πόσο με ήθελε ο Μπούσης, θα παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο»

Ελλάδα

|

Category image

«Καυτός» Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν ήταν αποτυχία αλλά υπάρχει αδυναμία

ΑΕΚ

|

Category image

Ρεπόρτερ του NBC ευχαρίστησε τον Γιάννη στα ελληνικά!

NBA

|

Category image

Η εντεκάδα του Απόλλωνα στο «Αμμόχωστος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Έδεσε» Κορέια η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Καλοσκάμης λύτρωσε την απογοητευτική ΑΕΚ στο 90+6′

Ελλάδα

|

Category image

Συμφώνησε με Σπαλέτι η Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τριάρα στο Αιγάλεω από τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη