Χωρίς τον Φλικ απέναντι στη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα - Απορρίφθηκε η έφεση των Καταλανών

Δημοσιευτηκε:

Μια ακόμα απουσία θα έχει η Μπαρτσελόνα στο clasico με τη Ρεάλ, καθώς ο Χάνσι Φλικ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των Καταλανών.

Μετά την εμφατική νίκη με 6-1 επί του Ολυμπιακού, για την τρίτη αγωνιστική του Champions League, η Μπαρτσελόνα στρέφει πλέον την προσοχή της, στο clasico απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο θα γίνει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», την ερχόμενη Κυριακή (26/10, 17:15).

Οι Καταλανοί έχουν ήδη αρκετές απουσίες, με τους Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν και Ζοάν Γκαρθία να είναι δεδομένα εκτός και τον Ραφίνια να κάνει αγώνα δρόμου, για να προλάβει το μεγάλο παιχνίδι.

Πέρα από τους εν λόγω ποδοσφαριστές, οι «μπλαουγκράνα» θα στερηθούν και τις υπηρεσίες του προπονητή τους, Χάνσι Φλικ, ο οποίος αποβλήθηκε στη νίκη των πρωταθλητών Ισπανίας, το περασμένο Σάββατο (18/10), με 2-1 επί της Ζιρόνα, για έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή.

Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε έφεση, η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ και έτσι θα παραταχθεί στη «μητέρα των μαχών», χωρίς τον προπονητή της.

