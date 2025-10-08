IKIGAI55+, για προώθηση της σωματικής και ψυχικής ευημερίας των ατόμων άνω των 55 ετών μέσω της χρήσης έξυπνων τεχνολογιών

Η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Ωστόσο, οι πρόσφατες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες (π.χ οικονομική αβεβαιότητα, πανδημίες, γεωπολιτικές εντάσεις, κλιματική κρίση και άγχος) καθιστούν αυτήν την ανάγκη πιο επιτακτική από ποτέ.

Παράλληλα, η γήρανση του πληθυσμού απαιτεί βιώσιμες στρατηγικές ενίσχυσης της υγιούς και ενεργής γήρανσης, όπως υπογραμμίζει και η «Δεκαετία της Υγιούς Γήρανσης 2021-2030» του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο IKIGAI55+, το οποίο έχει συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ Sport (Αρ.Έργου: 101134420), προωθεί τη φυσική δραστηριότητα και την ευεξία των πολιτών άνω των 55 ετών μέσω της αξιοποίησης έξυπνων τεχνολογιών όπως smartwatches και smartphones. Εμπνευσμένο από την ιαπωνική έννοια ikigai («ζωή με νόημα»), το έργο αποσκοπεί στο να δείξει πώς η ψηφιακή εποχή μπορεί να εμπλουτίσει τη ζωή των ηλικιωμένων με δραστηριότητα, υγεία και χαρά.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει εταίρους από επτά χώρες: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), Diputacion de Zamora (Ισπανία), Università delle LiberEtà del Fvg (Ιταλία), Trebag Ltd (Ουγγαρία), Tabela Espontanea (Πορτογαλία), Inquirium Ltd (Κύπρος), Eskilara S. Koop. Txikia (Ισπανία) και Vrije Universiteit Brussel (Βέλγιο).

Στο πλαίσιο αυτής της ευρωπαϊκής συνεργασίας, η Inquirium Ltd ανέλαβε την οργάνωση μιας σειράς δράσεων στην Κύπρο, με στόχο να ενδυναμώσει τους ηλικιωμένους ώστε να υιοθετήσουν πιο υγιείς, δραστήριες και ψηφιακά συνειδητές συνήθειες ζωής.

Τον Μάιο του 2025, πραγματοποιήθηκαν δύο κοινοτικές εκδηλώσεις. Η πρώτη έλαβε χώρα στο Youth Makerspace, στη Λάρνακα, στις 10 Μαΐου συγκεντρώνοντας περίπου τριάντα συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών, άτομα άνω των 55 ετών, εκπαιδευτές, διατροφολόγους και ερευνητές, σε μια ημέρα αφιερωμένη στη διατροφή, την άσκηση και την ευεξία. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Center of Social Innovation (CSI) με υποστηρικτή το πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.

Η κα. Χαρά Ιωάννου, Κλινική Διαιτολόγος, ανέδειξε τον ρόλο της διατροφής στη ρύθμιση του διαβήτη τύπου 2, ενώ η κα. Γιώτα Τσόκκου, Κλινική και Αθλητική Διατροφολόγος, και μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του UCLan Cyprus μοιράστηκε πρακτικές συμβουλές για έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Ακολούθησε αερόβια άσκηση υπό την καθοδήγηση της κας. Κυριακής Αντωνίου (Πτυχιούχος Αθλητικών Επιστημών και διδακτικό προσωπικό στο UCLan Cyprus), με έμφαση στην ενσωμάτωση έξυπνων εργαλείων στην καθημερινή γυμναστική. Η ομάδα του έργου παρουσίασε, επίσης, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια του IKIGAI55+, δείχνοντας σε προπονητές και εκπαιδευτές νέες μεθόδους παρακίνησης των ενηλίκων 55+ μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. Επιπλέον, ο κος. Χριστόδουλος Καριττεβλής, ιδρυτής της Humeral Technologies, παρουσίασε τις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας που αναπτύσσει η εταιρεία, στο πλαίσιο των προπονήσεων που απευθύνονται σε ηλικιωμένους. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με συζήτηση πάνελ για θέματα ευεξίας και ψυχικής ισορροπίας.

Τον ίδιο μήνα, στις 29 Μαΐου, η Inquirium μετέφερε το πνεύμα του IKIGAI55+ στο Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, όπου 28 συμμετέχοντες άνω των 70 ετών, συμμετείχαν σε ήπιες ασκήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, όπως καθιστές ρουτίνες και δραστηριότητες διατάσεων, και γνώρισαν πώς οι φορητές τεχνολογίες μπορούν να κάνουν την άσκηση πιο εύκολη και διασκεδαστική. Η συνεδρία κορυφώθηκε με μια εξερεύνηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας για γυμναστική, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια νέα, ενθουσιώδη εμπειρία.

Παράλληλα, η Inquirium συνεργάστηκε με το The Room Studio Pilates στη Λάρνακα για τη διεξαγωγή έρευνας διάρκειας πέντε εβδομάδων, η οποία διερεύνησε τον ρόλο των έξυπνων ρολογιών στην παρακίνηση ατόμων άνω των 55 ετών για άσκηση. Οι συμμετέχοντες, υπό την καθοδήγηση της κας. Δέσποινας Παπανδρέου-Λουκά (Πτυχιούχος Αθλητικών Επιστημών), παρακολούθησαν δύο συνεδρίες την εβδομάδα, φορώντας «έξυπνα» ρολόγια (smartwatches) που κατέγραφαν δεδομένα σχετικά με τον καρδιακό ρυθμό, τις θερμίδες και τη συνολική πρόοδο. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική αύξηση της ψηφιακής αυτοπεποίθησης, της κινητοποίησης και της ικανοποίησης από την καθημερινότητα, καθώς οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τα εργαλεία αυτά τους ενέπνευσαν να παραμείνουν ενεργοί και να απολαύσουν την άσκηση.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, πάνω από εξήντα άτομα άνω των 55 ετών στην Κύπρο έχουν ήδη ωφεληθεί από το έργο IKIGAI55+. Η πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο την άσκηση, αλλά και την άρση των φραγμών μεταξύ των γενεών, την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού και την απόδειξη ότι η γήρανση μπορεί να είναι ενεργή.

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν δείχνουν ένα σημαντικό μήνυμα: όταν οι κοινότητες, οι επαγγελματίες και οι τεχνολογίες ενώνονται, τότε το κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορεί να υιοθετήσει έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, με αυτοπεποίθηση και χαρά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο IKIGAI55+:

Website: https://ikigai55.uth.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557687834046

Instagram: https://www.instagram.com/iki.gai_55/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Inquirium Ltd:

Email: info@inquirium.eu

Website: www.inquirium.eu

Facebook: https://www.facebook.com/inquirium.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/inquirium/