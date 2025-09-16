Καραλής: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα - Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ., δίνω το 110% για την Εθνική»!

Ο -πάντα χαμογελαστός- Εμμανουήλ Καραλής, μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου, που κατέκτησε χθες (15/09) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, μίλησε με ειλικρίνεια, πάθος και συγκίνηση για τη σημασία της προσπάθειας, της Εθνικής ομάδας και των στόχων που έχει μπροστά του. Κλείνοντας τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, μάλιστα, έδειξε το μετάλλιο του, λέγοντας «να… αλλάξει αυτό το χρώμα» και έδειξε ξεκάθαρα πως το βλέμμα του είναι στραμμένο στο χρυσό!

«Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10 και 6,15 μέτρα», δήλωσε με αυτοπεποίθηση, τονίζοντας πως έχει μέσα του τη φλόγα του νικητή. «Δίνω το 110% όταν αγωνίζομαι για την Εθνική. Θέλω να φεύγω εντελώς εξαντλημένος, να νιώθω ότι έδωσα τα πάντα για την πατρίδα μου»!

Μεταξύ άλλων ο Καραλής δήλωσε:

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν. Το να καταφέρνω να την τελειώνω με ένα χαμόγελο και με τους φίλους μου στο βάθρο, είναι κάτι μοναδικό. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, κοιτούσα τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλη τη θετική ενέργεια.

Αν δεν περνούσα το 5,95, αλλά και τα 6 μέτρα, θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει πως είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και αγωνίζομαι για την πατρίδα μου. Δίνω το 110%. Θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος όταν αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος.

Σίγουρα ήταν στο πλάνο μου το χρυσό. Όποτε αγωνίζομαι θέλω να εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις. Είμαι και εγώ εγωιστής. Μπορεί να μη φαίνεται αυτή η φλόγα, αλλά την έχω μέσα μου. Θέλω να είμαι πρώτος και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Έχω κάνει τα πάντα για να πετύχω το καλύτερο δυνατό.

Κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα τα ξεπεράσω (σ.σ. τα 6,10-6,15-6,20μ. που επιχείρησε χθες). Θα δοκιμάσω ξανά του χρόνου, θα αλλάξω κάποια πράγματα στις προπονήσεις μου. Είναι μια αρχή για μια νέα χρονιά, μια νέα αθλητική πορεία.

Το καλύτερο χρυσό μετάλλιο είναι η φιλία μέσα στον αθλητισμό. Οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει, όλες τις στιγμές που έχεις μοιραστεί. Αυτό είναι που μένει».

