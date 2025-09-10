ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ΚΟΑ θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της Καρολίνας Πελενδρίτου και των καθημερινών μετακινήσεων

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΚΟΑ σχετικά το συμβάν που γνωστοποίησε η Καρολίνα Πελενδρίτου στην οποία δεν επιτράπηκε να μπει σε ταξί με τον σκύλο-συνοδό της.

Η ανακοίνωση:

«Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Γιάννης Ιωάννου επικοινώνησε με την Καρολίνα Πελενδρίτου και της εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του ΚΟΑ και της Πολιτείας για το ατυχές συμβάν με τον οδηγό ταξί, ο οποίος αρνήθηκε να μεταφέρει την αθλήτριά μας στο χώρο προπόνησής της στο ΟΑΚΑ, στην Αθήνα όπου ζει και προπονείται.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ ανέλαβαν πρωτοβουλία και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η οριστική επίλυση του προβλήματος των καθημερινών μετακινήσεων που ταλαιπωρεί την Καρολίνα Πελενδρίτου.

Πέρα από το πρόβλημα όρασης, η τρις χρυσή Παραολυμπιονίκης μας ενίοτε έρχεται αντιμέτωπη και με την άρνηση οδηγών ταξί να την μεταφέρουν, εξαιτίας της παρουσίας του σκύλου-οδηγού της, μολονότι υπάρχει σχετική νομοθεσία που κατοχυρώνει την παρουσία σκύλων-οδηγών σε δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς.

Ο ΚΟΑ προέβη σε διαβήματα προς τις αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα, ώστε το ατυχές συμβάν να τύχει διερεύνησης και να μην επαναληφθούν παρόμοιες συμπεριφορές».

