Μνήμη, συγκίνηση και μπάσκετ κορυφαίου επιπέδου - Συνέντευξη Τύπου για το τουρνουά payabl. Νεόφυτος Χανδριώτης

Για άλλη μια χρονιά, η Κύπρος στρέφει τα βλέμματα πάνω της, λόγω της διεξαγωγής του τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» το τριήμερο 12-14 Σεπτεμβρίου.

Σε συνέντευξη Τύπου, δόθηκαν λεπτομέρειες για το φετινό τουρνουά, στο οποίο θα συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιώς, η Μονακό, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Παρί και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

Νικόλας Κωνσταντίνου (PNEUMA Promotions)

Το λόγο αρχικά πήρε εκ’ μέρους των διοργανωτών, της εταιρείας PNEUMA Promotions, o Νικόλας Κωνσταντίνου. Ανάμεσα σε άλλα στάθηκε στην ψηλού επιπέδου διοργάνωση που έχει καθιερωθεί, ενώ συγκινητικός ήταν ο λόγος του για τον Νεόφυτο Χανδριώτη, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες και πολύ καλοί φίλοι, αναφέροντας πως το τουρνουά αποτελεί την τήρηση μιας υπόσχεσης: να τιμηθεί η μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη, για τον οποίο τόνισε πως ξεχώριζε για το ήθος, την αγωνιστικότητα και την αγάπη του για το μπάσκετ και αποτελεί για όλους πηγή έμπνευσης και δύναμης, με το όνομά του συνεχίζει να φωτίζει αυτό το τουρνουά.

Αναφέρθηκε στις ομάδες που θα συμμετέχουν στο φετινό τουρνουά και πρόκειται για τον πρωταθλητή Ελλάδος Ολυμπιακό Πειραιώς, τη φιναλίστ της Ευρωλίγκας Μονακό, την πρωταθλήτρια Γαλλίας Παρί, και τον πολυπρωταθλητή Σερβίας Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι το τουρνουά, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, ζωντανά σε 20 περίπου χώρες, σε Ευρώπη και Αμερική, ενδεικτικό της σπουδαιότητας του.

Ο κ. Κωνσταντίνου, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στην εταιρεία payabl. η οποία για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν αποτελεί τον μεγάλο χορηγό. Ειδική αναφορά, έκανε στη CEO της εταιρείας, Ugne Buraciene,ευχαριστώντας την για τη στήριξη και την άψογη συνεργασία, εκφράζοντας τη βεβαιότητα του ότι θα συνεχιστεί και θα εξελιχθεί προς όφελος του αθλητισμού.

Ευχαρίστησε επίσης όλη τη χορηγική οικογένεια του τουρνουά και τα ΜΜΕ, τον ΚΟΑ και την ΚΟΚ, την οποία συγχάρηκε για τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα του, ότι και φέτος ο κόσμος θα παρακολουθήσει ένα μοναδικό υπερθέαμα και τις τρεις μέρες διεξαγωγής του τουρνουά. Τελειώνοντας, αναφέρθηκε σε μια σειρά ενεργειών, κοινωνικού περιεχομένου που αποφασίστηκε να γίνουν στο πλαίσιο του φετινού τουρνουά.

Κρίστια Ευαγόρου Παπαμιχαήλ (Group CCO/Group Deputy CEO of payabl.)

Την payabl. που αποτελεί το μεγάλο χορηγό του τουρνουά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου, η Κρίστια Ευαγόρου Παπαμιχαήλ, Group CCO/Group Deputy CEO της payabl.

Ανάμεσα σε άλλα, είπε.

«Αποτελούμε τον μεγάλο χορηγό του τουρνουά, για δύο συνεχόμενα χρόνια και είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε για τον Νεόφυτο, ο οποίος πέραν από ένας σπουδαίος αθλητής, ήταν παράδειγμα, ήθους, σκληρής δουλειάς πάθους και μαχητικότητας. Σαν payabl. έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε ένα εξαιρετικό δίκτυο από την Κύπρο αλλά και πέρα από την Κύπρο, κάτι που μας δίνει το προνόμιο να θέλουμε να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία. Τουρνουά σαν αυτό μας παρέχουν αυτή τη δυνατότητα και είμαστε περήφανοι . Το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, φέρνει στην Κύπρο αθλητές από όλη την Ευρώπη για να αγωνιστούν στα γήπεδα μας και αυτή η διοργάνωση είναι για εμάς, περισσότερο από μια χορηγική συνεργασία».

Γιάννης Ιωάννου (Πρόεδρος ΚΟΑ)

Ιδιαίτερα συγκινητικός, ήταν ο λόγος του προέδρου του ΚΟΑ, Γιάννη Ιωάννου, ο οποίος τόνισε ότι με τον Δημήτρη Χανδριώτη, πατέρα του Νεόφυτου, τους συνδέει αδελφική φιλία, καθώς ήταν συμμαθητές και διπλανοί. Μίλησε για τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν την οικογένεια Χανδιρώτη, ενώ αναφερόμενος στον Νεόφυτο συγκλόνισε, καθώς είπε ανάμεσα ότι ήταν ένας γεννημένος πρωταθλητής που μέσα από τη δοκιμασία του και τη γενναία μάχη που έδωσε, έστειλε το μήνυμα σε όλους όσους περνούν αυτή την αρρώστια, ότι μπορούν να την πολεμήσουν και να δώσουν το δικό τους αγώνα για τη ζωή.

Ο κ. Ιωάννου, συγχάρηκε τους διοργανωτές και τους χορηγούς, ανέφερε ότι ο ΚΟΑ θα συνεχίζει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, έδωσε τα εύσημα στην ΚΟΚ και στον πρόεδρο της Ανδρέα Μουζουρίδη για τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ και τόνισε πως σύντομα θα υπάρξουν και άλλες εξαγγελίες για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων.

Ανδρέας Μουζουρίδης (Πρόεδρος ΚΟΚ)

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Ανδρέας Μουζουρίδης, είπε πως, έχει γνώση των δυσκολιών και της μεγάλης προσπάθειες που γίνεται από τους διοργανωτές και την οικογένεια Χανδριώτη, για να καθιερωθεί αυτό το τουρνουά, το οποίο έχει γίνει μια ελίτ διοργάνωση, που έχει φέρει στην Κύπρο, τις μεγαλύτερες και καλύτερες ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα.

Ευχαρίστησε ξανά την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη και τον ίδιο τον πρόεδρο για τη μεγάλη βοήθεια στο να διοργανώσει η Κύπρος με επιτυχία το Ευρωμπάσκετ, ενώ αναφερόμενος στον ΚΟΑ, είπε πως υπό την ηγεσία του Γιάννη Ιωάννου, ο αθλητισμό μας έχει μπει σε μια νέα πορεία. Ευχαρίστησε τους χορηγούς που στηρίζουν το τουρνουά και κάλεσε τον κόσμο με την παρουσία του, να δείξει για άλλη μια χρονιά, ότι ξέρει να εκτιμά το ποιοτικό προϊόν που προσφέρει το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Δημήτρης Χανδριώτης (Πατέρας Νεόφυτου Χανδριώτη)

Ο Δημήτρης Χανδριώτης, πατέρας του Νεόφυτου Χανδριώτη, στη μνήμη του οποίου γίνεται το τουρνουά,, με δύναμη ψυχής μίλησε για τον πρωταθλητή Νεόφυτο που έδωσε με θάρρος τη δική του μάχη. Ανάμεσα σε άλλα τόνισε ότι είναι ένα μοναδικό τουρνουά που έχει γίνει θεσμός και πρόσθεσε «Ένα τουρνουά που φέρει το όνομα του ξεχωριστού μας Νεόφυτου που είναι φάρος φωτεινός και σύμβολο ήθους, γενναιότητας και αξιοπρέπειας. Είναι μεγάλη η συγκίνηση και η περηφάνια για την οικογένεια μας. Ευχαρίστησε τους εμπνευστές της διεξαγωγής του τουρνουά Πανίκο και Νικόλα Κωνσταντίνου, καθώς επίσης το μέγα χορηγό την εταιρεία payabl. τον ΚΟΑ, την ΚΟΚ και όλους όσους συνέβαλαν για να γίνει και φέτος το τουρνουά.