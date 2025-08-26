Πώς ο Αλκαράθ κατέληξε με αυτό το κούρεμα

«Ένιωθα ότι τα μαλλιά μου είχαν μακρύνει αρκετά και πριν από το τουρνουά ήθελα απλά να τα κόψω λίγο», είπε μετά την πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη ο 22χρονος Ισπανός. «Ξαφνικά, ο αδελφός μου μπερδεύτηκε με την ξυριστική μηχανή και τα έκοψε παραπάνω. Οπότε η μόνη λύση ήταν να τα ξυρίσω εντελώς. Έτσι κατέληξα με αυτό το κούρεμα».

Ο Αλκαράθ παραδέχτηκε, πάντως, ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στα μαλλιά του: «Δεν είμαι και τόσο του… κομμωτηρίου. Για μένα τα μαλλιά ξαναβγαίνουν και σε λίγες μέρες θα είναι μια χαρά».

Σχετικά με τις αντιδράσεις του κόσμου στο νέο λουκ του, είπε: «Σε μερικούς άρεσε, σε μερικούς όχι. Εγώ απλώς γελάω με τις αντιδράσεις. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο τώρα!».

Όσο για το αν το καινούργιο κούρεμα επηρέασε το παιχνίδι του, ο Αλκαράθ απάντησε με χιούμορ: «Νομίζω ήμουν πιο γρήγορος… (γέλια). Ήταν αστείο όταν είδα τον εαυτό μου στην οθόνη. Ήταν τόσο λευκό το κεφάλι μου που μου φάνηκε περίεργο να βλέπω τον εαυτό μου έτσι».

Ο Καρλίτος θα παίξει στον δεύτερο γύρο του US Open με τον Ιταλό Mατία Μπελούτσι.

