Πήρε τη 24η θέση στο Μάρστραντ o Koντίδης

Στη 24η θέση τερμάτισε ο Παύλος Κοντίδης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μάρστραντ της Σουηδίας, μετά και την ολοκλήρωση των τριών τελευταίων τελικών ιστιοδρομιών της διοργάνωσης.

Στις κούρσες του Σαββάτου (16/08) ο Κύπριος ιστιοπλόος ήταν 37ος, 36ος, και 45ος.

Ο αγώνας αυτός ήταν ο τελευταίος της χρονιάς για τον δις Αργυρό Ολυμπιονίκη, για τον οποίο θα ακολουθήσει κάποιο διάστημα ξεκούρασης. Σταδιακά θα μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει των υποχρεώσεων που θα έχει τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Σημειώνεται ότι τον αγώνα κέρδισε ο Βρετανός Michael Beckett, ενώ το αργυρό κατέκτησε ο Νεοζηλανδός George Gautrey και το χάλκινο ο Ολλανδός Duko Bos.