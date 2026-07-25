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Η Ελλάδα βούλιαξε την Ιταλία και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ελλάδα βούλιαξε την Ιταλία και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό

Πήρε τη χρυσή πρόκριση στον μεγάλο τελικό του World Cup, εκεί που ήδη περιμένει η Ουγγαρία

Ελλαδάρα… όνειρο έπιασε από τον λαιμό την Ιταλία και με μία ακόμη μεγαλειώδη εμφάνιση τη βούλιαξε στα νερά του Σίδνεϊ, παίρνοντας τη πρόκριση στον σπουδαίο τελικό του World Cup, εκεί που ήδη βρίσκεται η Ουγγαρία.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου δίνει ακόμη ένα μεγάλο ραντεβού με την ιστορία και απέναντι στην Ιταλία πραγματοποίησε το ιδανικό παιχνίδι επικρατώντας 10-9.

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη νίκη αυτή ανήκει στον «γαλανόλευκο» κίπερ, Τζωτζάτος, ο οποίος με μία σειρά εκπληκτικών επεμβάσεων, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, διατήρησε σε απόσταση ασφαλείας τους Ιταλούς, πανηγυρίζοντας στο τέλος άλλη μία πρόκριση σε έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης.

Η Ελλάδα μπήκε λίγο σκουριασμένη στην αναμέτρηση, με τους Ιταλούς να εκμεταλλεύονται γρήγορα την αδράνεια παίρνοντας από νωρίς ένα προβάδισμα δύο τερμάτων (2-0), με το πρώτο 8λεπτο να ολοκληρώνεται στο 2-1.

Στη δεύτερη περίοδο η Ελλάδα βρήκε τα πατήματα της, αντέδρασε και χτύπησε τους Ιταλούς. Η Ελλάδα έφτασε στην ανατροπή και από τη στιγμή που έγινε το 3-2, δεν έχασε το προβάδισμα σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 5-4.

Με την επανέναρξη του παιχνιδιού η Ιταλία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει στο ματς, ωστόσο η Ελλάδα στάθηκε στο ύψος του και διατήρησε το προβάδισμα του μέχρι το τέλος του τρίτου 8λέπτου (6-7).

Στο τέταρτο και τελευταίο 8λεπτο η Ελλάδα έπαιξε με τον χρόνο, αλλά και τη φωτιά και λίγο έλλειψε να καεί. Με την Εθνική να βρίσκεται σταθερά μπροστά στο σκορ επιχείρησε να ροκανίσει τον χρόνο, με την Ιταλία να πραγματοποιεί τη δικιά της αντεπίθεση για να φτάσει στην ανατροπή, η οποία βέβαια δεν ήρθε ποτέ. Το τελικό 10-9 βρήκε την Εθνική Ελλάδα να πανηγυρίζει τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του World Cup, με τον έναν και ξεκάθαρο στόχο να είναι η κορυφή του πλανήτη.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-5, 6-7, 9-10

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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