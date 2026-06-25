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Φαλ: «Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Ομπράντοβιτς, ελπίζω να κάνω περήφανους τους φίλους του Παναθηναϊκού»

ΓΗΠΕΔΟ

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Φαλ: «Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Ομπράντοβιτς, ελπίζω να κάνω περήφανους τους φίλους του Παναθηναϊκού»

Ο Μουσταφά Φαλ άνοιξε το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, πραγματοποιώντας τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «πρασίνων».

Ο Γάλλος σέντερ επισκέφτηκε το Telekom Center και εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση, στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην απόφασή του να μετακομίσει στο «τριφύλλι», ενώ ξεκαθάρισε πως μεγάλος στόχος του είναι η κατάκτηση της EuroLeague.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, στους πρώην συμπαίκτες του Σλούκα και Λεσόρ, αλλά και στην ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Ποσό σημαντικό ρόλο στην απόφασή σου έπαιξε η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς;

«Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Ξέρεις, γνωρίζω ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα, οπότε είναι μια νέα ευκαιρία για μένα. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο γι’ αυτή την ευκαιρία, οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά».

Πώς νιώθεις που πλέον, εδώ στο Telekom Center Athens, θα έχεις στο πλευρό σου τους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι “απέναντί” σου;

«Θα είναι υπέροχο. Πιστεύω ότι θα είναι μια σπουδαία σεζόν. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, έχω ήδη έρθει εδώ πολλές φορές, οπότε γνωρίζω πώς είναι η ατμόσφαιρα. Και ελπίζω να καταφέρω να τους κάνω περήφανους».

Έχοντας αγωνιστεί μαζί με Σλούκα και Λεσόρ, ποόσο σημαντικοί είναι για την προσαρμογή σου;

«Πιστεύω πως ναι, σίγουρα. Αν χρειαστώ βοήθεια, θα είναι εδώ για να με βοηθήσουν. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό, αλλά θα βρω τον τρόπο. Είμαι καλά».

Πόσο έτοιμος αισθάνεσαι μετά τον τραυματισμό σου;

«Πάρα πολύ, πάρα πολύ αποφασισμένος. Ξέρεις, δούλεψα πάρα πολύ όλη τη σεζόν για να επιστρέψω σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αλλά έχω πολύ μεγάλο κίνητρο γι’ αυτό».

Ποιοι είναι οι στόχοι σου με τον Παναθηναϊκό AKTOR;

«Ο στόχος μου είναι να κατακτήσω την EuroLeague. Πιστεύω πως όταν πηγαίνεις σε μια τέτοια ομάδα, αυτός είναι πάντα ο στόχος. Οπότε ο στόχος θα είναι πάντα ο ίδιος».

Ένα μήνυμα για τους φίλους του Παναθηναϊκού;

«Ελπίζω να με υποστηρίξετε. Ελπίζω να κάνω εξαιρετική δουλειά για εσάς. Και ελπίζω να φέρουμε επιτυχίες στον Παναθηναϊκό AKTOR».

sport-fm.gr

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