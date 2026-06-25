Βινίσιους: «Ο Νεϊμάρ είναι ο σταρ μας και το είδωλό μας - Κορυφαίος στον κόσμο ο Αντσελότι»

Η επιστροφή του Νεϊμάρ στην εθνική Βραζιλίας μετά από σχεδόν τρία χρόνια αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Βινίσιους Ζούνιορ να μην κρύβει τον θαυμασμό του για τον άλλοτε ηγέτη της «Σελεσάο».

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης χαρακτήρισε τον Νεϊμάρ «είδωλο για όλους τους Βραζιλιάνους», εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στη δράση και παράλληλα αποθέωσε τον Κάρλο Αντσελότι, τονίζοντας πως πρόκειται για τον κορυφαίο προπονητή στον κόσμο.

«Είναι μαγικό να βλέπω πίσω τον Νεϊμάρ. Είναι το είδωλό μας, για όλους μας. Ο Βινίσιους είναι ο σταρ μας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Καθορίζει παιχνίδια, είναι σπουδαίος.

Ήμουν σίγουρος ότι θα έλαμπε ξανά για την Βραζιλία όταν θα ερχόταν η στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να επιστρέφεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε και συνέχισε:

«Λατρεύω να παίζω υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι. Είναι ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο».

sport-fm.gr